Plus d'un siècle de vie militaire à Namur dans un ouvrage

Déjà auteur de La Garnison de Namur 1830-2003 (Éditions Namuroises), Jacky Marchal propose un nouvel ouvrage, publié par l’ASBL Les Amis de la Citadelle, qui s’attarde sur cette thématique. L’occasion de découvrir ou de se rappeler d’une période rythmée autrefois par les militaires, qu’ils soient d’active ou miliciens, présents en nombre dans la capitale wallonne. "À l’époque où j’effectuais mon service militaire, Namur grouillait de personnes avec des vêtements en couleur kaki", se remémore J. Marchal.

La caserne du Génie à Jambes ayant fermé ses portes en 2018, la commune ne compte à présent plus que les casernes de Flawinne et de Marche-les-Dames, toujours occupées par les commandos.

Fêtes solidaires

Pour retracer la vie de ces hommes au service de la patrie, l’auteur évoque tant les positions fortifiées de Namur que les grandes manœuvres des unités avant et après la Première Guerre mondiale. Sans oublier les nombreuses festivités, organisées par la garnison de Namur, qui animaient la caserne Léopold et la citadelle. Des manifestations payantes, au profit d’œuvres caritatives, auxquelles se joignaient un public important et des notables de la ville.

Plus de 600 illustrations

Soucieux de garantir une immersion optimale dans ce saut dans le temps, Jacky Marchal a rassemblé 611 illustrations, dont 238 cartes postales, couvrant une centaine d’années. Rares et parfois inédits, les documents sont issus de la collection personnelle de cet architecte de formation. "À l’origine, je m’étais dit qu’il y avait moyen de retracer toute cette présence militaire au fil du temps, puisque je possédais tous les documents relatifs au sujet", raconte le féru d’histoire. Détenteur d’environ 10 000 cartes postales anciennes de Namur, rassemblées sur une période de 50 ans, le collectionneur ne manque pas de matière pour décrire l’évolution de la cité du Bia Bouquet. De quoi lui fournir l’inspiration et les ressources nécessaires pour encore quelques futurs ouvrages. "Je pars du principe qu’il faut partager sa collection. Et mes publications poursuivent ce but-là", souligne Jacky.

Préfacé par Ludivine Dedonder, ministre de la Défense, le livre La Présence militaire à Namur en cartes postales, photos et documents anciens est une virée rétrospective pour comprendre le rôle de la Défense dans la vie des hommes.