Bientôt des city trips à Rochefort et ses environs

On ne peut pas écrire qu’il s’est lancé dans l’événementiel comme un débutant. Il l’avait fait précédemment à titre bénévole, ou au sein d’ASBL, toujours dans le même but de dynamiser Rochefort. À 50 ans, Benoît a de l’expérience. Il fut notamment vice-président du comité des commerçants de Rochefort, il y a une dizaine d’années. Il avait lancé la plateforme Web roche4event.be dont l’objectif était de booster le tourisme et le commerce local.

Beaucoup d’initiatives durant ses temps libres et cette fois, il y va à 100%, avec son agence.

Lancement au printemps

Le grand moment, celui de l’émergence d’une idée qui mûrit depuis des mois, ce sera au printemps prochain. Le 23 mars, au château de Lavaux-Sainte-Anne, il lancera un nouveau produit, baptisé visitRochefort, lors d’une conférence de presse et d’une présentation à divers acteurs locaux, dont des partenaires. Partenaires d’un concept qui consiste à offrir des séjours clé sur porte à des entreprises (teambuildings et incentives) ou des particuliers (groupes d’amis, familles). Benoît Fischback y a pensé pour avoir été sollicité quelques fois, depuis qu’il a créé son agence. Il existe beaucoup d’offres en tous genres dans une région très touristique, mais plutôt plic-ploc, c’est ce que pense le spécialiste de l’événementiel qu’il est depuis longtemps. Il y a selon lui une demande pour des city trips sur mesure, c’est ce qu’il va proposer.

Pas via un site Web, mais en concertation avec les candidats à un séjour, selon leurs envies. "On fait un préprojet ensemble, on fait une esquisse puis on valide."

L’agence WeAreDifferent propose de tout organiser, de tout réserver, dans tous les domaines possibles: le culturel, les attractions, les restaurants, les hôtels, les animations, etc. Sans oublier l’encadrement, l’assistance. On débarque, tout est prêt. "J’ai toujours été un organisateur d’events à Rochefort", rappelle Benoît. Il ne s’est pas réveillé un matin en décidant qu’il voulait changer de vie. Il maîtrise. Pour l’instant, et depuis des mois, il rencontre tous les partenaires possibles, tous ceux chez lesquels il réservera pour des tiers en concoctant une ou plusieurs journées planifiées. Commentaire de notre interlocuteur: les futurs partenaires en puissance qu’il rencontre sont enthousiastes.

Rochefort et la région

L’idée dans l’idée, c’est également de surfer sur les désirs de plus en plus aigus de détox (cérébrale) et de déconnexion, au gré d’aventures humaines et de découvertes diverses: les richesses culturelles, naturelles, gastronomiques… la liste n’est pas exhaustive. Tout cela à Rochefort bien sûr, mais aussi dans des communes proches comme Houyet, Dinant ou Beauraing, sans oublier la province voisine de Luxembourg (Marche, Wellin, Tellin, Nassogne, etc.).

Conclusion momentanée de l’organisateur d’événements: "Je ne pars pas d’une feuille blanche, c’est bien ficelé."