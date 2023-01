Au Trakk, le Medialab sera l’antre namurois de la création virtuelle

Ici, l’espace est dépouillé. Quelques micros, une station de travail, des casques de réalité virtuelle et une combinaison de motion capture, rien de plus. Le virtuel est roi.

Réalité virtuelle, réalité augmentée, aujourd’hui, nombre de ces technologies se sont démocratisées. Encore faut-il les comprendre pour qu’elles prennent la place qui leur est promise dans les années futures. C’est précisément l’objet du Médialab, nouvel astre de la galaxie KIKK financé par des fonds européens Feder, destiné à faire rayonner tous les porteurs de projets et entrepreneurs wallons dans le petit monde de la création d’expériences immersives, qu’elles soient sonores ou visuelles. Une structure comme il en existe bien peu dans le paysage wallon.

Vecteur de créativité et de croissance

"Avec les technologies immersives, on a souvent tendance à penser aux jeux vidéo, mais tout l’intérêt est de comprendre comment tout ça est transposable aux autres domaines."

Pourtant, en 2019, les principales activités des industries culturelles et créatives représentaient 4,4% du PIB de l’Union européenne en termes de chiffres d’affaires. Les perspectives de croissance sont réelles. Mais la route est encore longue, comme l’illustre la seule réalité namuroise. "Sur le territoire, nous avons par exemple une école comme Albert Jacquard, commence Fanny Seligmann. Dans leur offre de formations, on retrouve de l’imagerie réelle, des masters en architecture transmedia ou encore en jeux vidéo. Mais on se rend compte que les étudiants partent aux USA et au Canada soit pour compléter leur formation, soit pour trouver un emploi. Ce sont autant de talents que l’on perd…"

En s’adressant aux porteurs de projets, petites et moyennes entreprises, le Medialab prend son bâton de pèlerin. L’idée : leur faire découvrir, expérimenter. "Avec les technologies immersives, on a souvent tendance à penser aux jeux vidéo, mais tout l’intérêt est de comprendre comment tout ça est transposable aux autres domaines." Imaginez un architecte vous faire visiter votre future maison en réalité virtuelle, un designer présenter sa dernière création sans pour autant passer par une phase de prototypage, mais en vous permettant tout de même de ressentir le poids de l’objet grâce à des gants haptiques...

Conférences, workshops

Les possibilités sont vastes, et celles auxquelles on ne pense pas plus encore. Notamment pour le monde du marketing et de la communication. Mais le plus grand défi reste d’éviter un saupoudrage technologique dénué de sens. "Le premier rendez-vous de trois heures a pour but d’identifier les besoins, indique Fanny Seligman. Des gens pourraient très bien venir ici en nous disant qu’ils souhaitent faire de la réalité augmentée, mais est-ce vraiment pertinent pour leur projet ? Peut-être pas… Notre rôle est de les orienter vers le média que convient le mieux et finalement de les pousser à l’autonomie. Appréhender ces outils prend du temps, mais notre but est de leur donner l’idée et l’envie de le faire."

À cet effet, différentes conférences, mais aussi des workshops, permettant de se plonger dans des aspects concrets tels que l’utilisation de moteurs de jeu en temps réel, de la réalisation de podcasts, ou la création d’environnement en trois dimensions seront organisés par la Médialab. De quoi inviter nombre de professionnels et de novices à pousser sa porte et nouer de futures collaborations fructueuses.

Plus d'infos.