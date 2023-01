Plus de mariages, moins de divorces

sont décédées et 12 radiées d’office.

On a délivré 362 cartes d’identité, 310 cartes d’identité pour les enfants de moins de 12 ans et 94 titres de séjour. 165 passeports pour adultes ont été délivrés, 47 pour mineurs, un pour un réfugié et 223 permis de conduire.

Sur 43 naissances, il y a eu 14 filles et 29 garçons.

Sur les 61 décès, 23 personnes ont fini leurs jours dans la commune (15 femmes et 8 hommes) et 38 à l’extérieur. il y a eu 21 femmes et 17 hommes. Cinq personnes non domiciliées dans la commune y sont mortes, soit deux hommes et trois femmes.

On a célébré 27 mariages, enregistré 16 divorces, six acquisitions de nationalité, aucun changement de contrat de mariage, ni d’adoption, ni de déclaration de choix de nom et 27 reconnaissances avant naissance et trois après naissance.

Les dernières listes des électeurs clôturées définitivement le 28 février 2019 comprenaient 5 412 électeurs belges et 41 électeurs européens.

Il y a eu 34 déclarations de classe 3 délivrées, trois permis d’environnement, 59 demandes de permis d’urbanisme et trois permis uniques au 17 novembre.

Le rapport annuel reprend la composition du conseil et du collège, de l’administration générale, des bibliothèques, de l’ADL, de l’aide aux directions d’écoles, du service technique, des écoles, de l’accueil extra-scolaire mais aussi du CPAS, du personnel du CPAS et de la police, dirigée par l’inspecteur principal Pierre Bodart.

Il y a eu 73 ordonnances de police prises par le bourgmestre et 190 par le collège communal, au 17 novembre. Le conseil communal a pris 182 délibérations et le collège 1 556.

Le rapport épingle la composition du personnel enseignant et des maîtres spéciaux. Il y a eu en 2022, 22 noces d’or, huit de diamant et une centenaire.

Le conseil communal s’est réuni dix fois et le collège communal 41 fois.