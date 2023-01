Dinant : le Viaduc Charlemagne fête ses 40 ans

À l’époque, le viaduc a coûté la somme d’un milliard de francs belges. Il a aussi connu son lot de détracteurs, notamment les écologistes, qui estimaient que sa présence allait gâcher le site du rocher Bayard, et de la vallée de la Meuse, en général à hauteur d’Anseremme. Le mandataire communal dinantais Daniel Van Basten n’était pas plus favorable à cet outil de circulation. Il craignait qu’en hiver le brouillard ne soit l’ennemi du viaduc. Il l’est effectivement, mais on n’y a jamais connu de problèmes.

Une œuvre namuroise

Cette infrastructure est l’œuvre des Ateliers de constructions métalliques de Jambes, un fleuron industriel aujourd’hui disparu. L’entreprise avait notamment travaillé à la construction de l’Atomium.

L’armature métallique du viaduc Charlemagne pèse 830 tonnes et la partie béton représente un volume de 8 000 m³. Large de 27 mètres et long de 642, il permet de franchir la Meuse, à 70 m de haut. Soit 40 mètres plus haut que le viaduc de Beez, bien connu, lui par ses nids de brouillard.

Si la France et l’Allemagne sont ainsi réunis sans obstacle, il y avait alors d’autres projets de contournement sur cette route Charlemagne: Hamois, Havelange, mais également Couvin, la seule ville désormais à avoir vu un tel contournement se concrétiser.

Le jour de l’ouverture du viaduc, le ministre des Travaux publics de l’époque, le Luxembourgeois Louis Olivier, inaugurait aussi 20 nouveaux kilomètres de route sur la Charlemagne: 15 km, entre Dréhance et Onhaye et 5 km entre Custinne et Ciergnon. De quoi placer Famenne et Ardenne à une heure de Bruxelles.

Trois semaines plus tard, l’E411 était aussi devenue plus rapide pour le charroi se dirigeant vers Bruxelles, le nouveau tronçon, Ciney-Achêne et son échangeur vers l’E411 ouvrant ainsi le chemin de la capitale à Hamois et Havelange qui évitaient dès lors l’usage d’une N4 accidentogène.

Un bémol toutefois: le pont qui reliait Mont-Gauthier à Ver-Custinne. La bretelle menant du viaduc à Ver avait été supprimée. Houyet se trouvait donc plus éloigné de l’E 411 et par conséquent de Bruxelles puisqu’il fallait désormais aller jusqu’à la route de Neufchâteau, à Ciergnon, ou caracoler par le village de Custinne…