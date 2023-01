Province de Namur : voici quand aura lieu la collecte des sapins de Noël dans votre commune

Andenne

Andenne et Andenelle: les 9, 10 et 11/01.

Seilles et Landenne: les 12 et 13/01.

Bonneville, Sclayn et Thon: les 16 et 17/01.

Namêche, Vezin, Ville-en-Waret et Maizeret: le 18/01.

Coutisse et Groyne: les 19 et 20/01.

Anhée

Anhée: le 7/01.

Haut-le-Wastia & Warnant: le 7/01. Il est également possible de déposer sapins, branchages, bois, palettes… sur l’aire de repos dans le fond de la rue de Moulins.

Bioul : le 14/01. Contacter le 0491/10.43.74 pour un éventuel ramassage ou déposer le sapin au lieu habituel du grand feu.

Assesse

Les sapins sont à déposer, entre le 5 et le 13/01, aux emplacements prévus dans les villages.

Assesse: Esplanade des citoyens.

Courrière: Rue du Fays (Parking de la salle Cécilia).

Crupet: Rue Haute (Au fond du terrain de Balle Pelote).

Florée: Rue du Parvis (En contrebas de l’église).

Maillen: Place du Batî (À côté de l’église).

Sart-Bernard: Rue du Bois d’Ausse (Parking du terrain de football).

Sorinne-la-Longue: Rue du Centre (Parking du Foyer sorinnois).

Beauraing

Les informations seront diffusées prochainement sur le site de la Ville.

Bièvre

La collecte est prévue les 9, 10 et 11/01.

Ciney

Ciney et Biron: le 9/01.

Braibant, Achêne et Sovet: le 11/01.

Conneux, Chevetogne et Leignon: le 12/01.

Pessoux et Haversin : le 13/01.

Dinant

Les sapins doivent être déposés en limite de propriété pour le 10/01.

Éghezée

La commune ne collecte pas les sapins de Noël. Les citoyens peuvent se tourner vers le recyparc ou les comités de village et de grand feu.

Fernelmont

Cortil-Wodon et Tillier: le 9/01.

Noville-les-Bois, Franc-Waret et Marchovelette: le 10/01.

Forville et Hemptinne: le 11/01.

Bierwart, Hingeon et Pontillas: le 12/01.

Les sapins doivent être déposés sur la voie publique dès 7 heures du matin.

Floreffe

Les sapins doivent être sortis pour le 9/01 à 8 heures. La collecte sera effectuée entre le 9 et le 11/01. Par la suite, un conteneur sera mis à disposition entre 8h et 15 h 30 au service travaux.

Gedinne

Il est conseillé de se renseigner auprès de la Jeunesse du village.

Gembloux

La collecte est prévue le 9/01. Les sapins doivent être déposés à proximité des bulles à verre le week-end des 7 et 8/01.

Gesves

Gesves : le 9/01.

Faulx-Les Tombes : le 10/01.

Haltinne: le 11/01.

Sorée et Mozet: le 12/01.

Hamois

Achet: le 17/01

Emptinne: le 20/01

Hamois : le 24/01

Natoye : le 27/01

Schaltin: le 31/01

Mohiville et Scy: le 3/02

Hastière

La collecte est organisée du 9 au 13/01.

Havelange

Les citoyens sont invités à se renseigner auprès de la jeunesse de leur village.

Houyet

Les citoyens sont invités à se renseigner auprès de la jeunesse de leur village et des comités de grand feu.

La Bruyère

La collecte est prévue pour les 9 et 10/01. Les sapins doivent être sortis le 8/01 au plus tard.

Namur

Les sapins doivent être sortis sur le trottoir, devant l’habitation, le jour de la collecte avant 8 heures.

Bomel, Herbatte, Heuvy, Jambes, Namur (centre urbain), Plomcot: le 08/01.

Beez, Boninne, Bouge,

Champion, Cognelée,

Daussoulx, Gelbressée,

Marche-les-Dames, Saint-Marc, Vedrin: le 09/01.

Dave, Erpent, La Plante, Lives-sur-Meuse, Loyers, Naninne, Wépion, Wierde (Andoy): le 10/01.

Belgrade, Flawinne, Malonne, Suarlée, Temploux: le 12/01.

Citadelle, Saint-Servais,

Salzinnes et rue Salzinnes-les-Moulins : le 13/01.

Ohey

Evelette et Goesnes : le 9/01.

Perwez et Jallet : le 10/01.

Ohey: le 11/01.

Haillot: le 12/01.

Sur inscription uniquement, via le bulletin disponible dans le journal communal "Inf’Ohey Hiver".

Onhaye

Non communiqué.

Profondeville

Aucune collecte organisée.

Rochefort

Lessive : le 14/01.

Lavaux-Ste-Anne et Génimont : le 15/01.

Eprave, Havrenne et Buissonville : le 21/01.

Des zones de dépôts, délimitées par des barrières, seront également organisées dans certains villages.

Somme-Leuze

Les citoyens sont invités à se renseigner auprès de la jeunesse de leur village.

Vresse-sur-Semois

La collecte est organisée à partir du 10/01.

Yvoir

Les sapins doivent être sortis dès le 9/01 à 7 h 45, date de début de la collecte. Cette dernière pourra prendre plusieurs jours.

En Basse-Sambre et en Entre-Sambre-et-Meuse

Cerfontaine

La collecte est prévue le 16/01.

Couvin

La collecte est prévue le 9/01.

Doische

Les informations seront à retrouver sur le site Internet de la Ville prochainement.

Florennes

Le ramassage des sapins de Noël aura lieu les 9 et 10/01 ainsi que les 16 et 17/01.

Fosses-la-Ville

Bambois, Fosses Centre, Hauvent et Sart-Saint-Laurent: les 11 et 12/01.

Aisemont, Le Roux, Névremont, Vitrival et Sart-Eustache : les 18 et 19/01. Les sapins doivent être déposés en voirie le jour de la collecte avant heures.

Jemeppe-sur-Sambre

La collecte est organisée entre le 9 et le 13/01 sur réservation auprès du service technique avant le 5/01, 15 heures. Cela peut se faire sur place à Onoz, par mail (secretaire.travaux@jemeppe-sur-sambre.be) ou par téléphone (081/63.42.63) en précisant son nom, adresse et numéro de téléphone. Les sapins doivent être placés sur le trottoir le 8/01.

Mettet

Gonnoy, St-Gérard, Maison et Bossière : le 16/01.

Biesme, Oret et Corroy : le 17/01.

Graux, Furnaux, Ermeton, Biesmerée et Stave: le 18/01.

Pontaury, Devant-les-Bois, Mettet et Scry: le 18/01. Le passage des services pourra se faire le 20/01 en cas de retard. Les sapins devront être sortis au plus tôt, la veille du ramassage, et au plus tard, le jour même, avant 8 heures.

Philippeville

La collecte est prévue entre le 9 et le 16/01, uniquement à Philippeville.

Sambreville

Arsimont et Falisolle: 09/01.

Auvelais: 10/01.

Keumiée, Moignelée et Velaine: 11/01.

Tamines: 12/01.

Sombreffe

La collecte est organisée dans les 4 villages de l’entité les 10, 11 et 12/01.

Viroinval

Aucune collecte organisée.

Walcourt

Non communiqué.