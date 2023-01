Namur : il avait menacé des gens avec un sabre rue Godefroid

Ce mercredi matin, cet individu s’est expliqué sur ce fait devant le tribunal correctionnel de Namur. "Oui, j’ai sorti ce sabre pour qu’ils s’éloignent", a-t-il reconnu. Selon son avocat, Me Toussaint, il faisait l’objet de menaces de la part de ces autres personnes car il ne voulait pas vendre de stupéfiants.

Le prévenu présenterait, selon le substitut Étienne Gaublomme, un profil inquiétant et un risque pour la sécurité. Un an ferme a été requis. En plus d’avoir couru après des gens en pleine rue avec un sabre, il aurait menacé un commerçant namurois avec une arme de poing le 18 mars 2022. "Il venait prendre des cigarettes, sans intention de les payer. Le commerçant ne s’est évidemment pas laissé faire. Il est revenu quelques instants plus tard avec une arme et l’a pointée dans sa direction à travers la vitre. On n’est pas loin de la tentative d’extorsion", dit le ministère public.

Ce fait, le principal intéressé l’a contesté. "J’ai fait tomber quelque chose en entrant dans le magasin. Le commerçant s’est alors saisi d’un bâton, moi j’ai ramassé une pierre." Et la défense de préciser que les vidéos de caméras de surveillance n’ont pas été exploitées pour vérifier les deux versions.

Enfin, le prévenu avait déjà été arrêté en possession d’un couteau en février 2022. Pour cette prévention, la défense plaide également l’acquittement en mettant en avant un problème de procédure commis par des policiers "surchargés". Le jugement sera rendu le 20 janvier.