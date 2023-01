Carwall nettoyé par les organisateurs de la rave

Le bourgmestre Étienne Bertrand a réagi après la rave party clandestine qui a envahi les ateliers déserts de l’usine Carwall, le soir du réveillon. Lundi, à nos confrères de RTL TVI, il a rappelé que l’autorité publique n’a pas vocation à interrompre une soirée festive dans un lieu privé, fût-elle effrayante par sa dimension et violeuse d’une propriété privée. Enfin, le bourgmestre a indiqué que des membres du collectif organisateur sont revenus d’initiative lundi soir à Sombreffe pour effacer les dernières traces de cette party monstre. Pour rappel, celle-ci a attiré entre 4 000 et 5000 personnes et laissé derrière elle quelques gros dégâts à la clôture.