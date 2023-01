Une mainmise du clergé, jusque dans la vie intime de sa maman

Aujourd’hui encore, cette histoire le travaille. Avec une voisine, Michèle Desmet, il est en train d’éplucher 4000 lettres envoyées à sa maman et à sa tante, de fin 1932 jusqu’à la guerre. "Les gens racontent leurs malheurs, demandent qu’on prie pour eux, demandent pour les rencontrer." Des lettres auxquelles sa mère et sa tante ont toujours répondu. Parmi ces missives, il en épingle une datée de juin 1936 qu’il juge "épouvantable", qui montre la mentalité d’un "certain clergé un peu mêle-tout qui croyait avoir autorité". Une lettre adressée à sa maman, alors âgée de 17 ans, par un vicaire de l’époque. "Elle courtisait un peu. Et ça ne plaisait pas". Extraits choisis : "Je n’admets pas les relations que tu entretenais en cachette pour des motifs sots et qui auraient pu te mettre dans une situation très grave (...) Je n’admets pas ta négligence à m’avertir (...) Tu comprendras ainsi la dure décision que j’ai jugé bon de t’imposer (...)" Et d’avancer quelques conseils à la jeune femme : "Ne jamais se plaindre (...), vivre dans l’ennui continuel par amour pour Dieu (...)". Finalement, Andrée Degeimbre se mariera (comme les autres voyants), "mais il ne fallait pas que cela se voie. Ce sera un mariage sur le côté, à 7 h 30 du matin", confie son fils Christian.