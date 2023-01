Rétro 2022 en province de Namur : septembre

"C’était une évidence, se souvient Frédéric Gilon, nouveau patron des échasseurs namurois. C’était dans l’air depuis un petit temps. On a démarré les premiers entraînements pour les dames en 2018. Elles étaient une dizaine."

Lors des dernières Fêtes de Wallonie, les échasseuses sont une quinzaine à s’affronter. Et depuis, le nombre de nouvelles recrues ne cesse de croître. "Elles sont 25. Il y a une vraie montée en puissance. On sent de l’engouement", témoigne le président.

En 2023, les filles devraient être de toutes les sorties. Dans le même ordre de bataille que leurs grands frères… ou presque. "Elles n’ont pas encore leurs tambours ni leurs porte-drapeaux", confie Frédéric Gilon, qui a aussi remporté sa deuxième échasse d’or lors du week-end des Fêtes de Wallonie.

Chez les filles, c’est la jeune Manon qui a inscrit son nom à la première ligne du palmarès de l’échasse de diamant. "J’aurais aussi été très heureuse de voir gagner toutes les autres jouteuses", déclarait la jeune fille de 14 ans au terme d’une joute d’anthologie. Même si le terme "joute" n’a peut-être jamais été aussi peu approprié au vu de l’esprit de camaraderie qui règne entre échasseuses. Une force qui a toujours cimenté le groupe folklorique, au féminin comme au masculin. "Ce sont des joutes engagées mais on est avant tout des amis, une famille", précise le président Avresse.

Des valeurs qui se transmettent de génération en génération… et de manière exponentielle depuis la reconnaissance comme patrimoine de l’Unesco en 2021. Les échasseurs ne cessent de prendre de la hauteur et sont parés pour au moins 600 bonnes années.

Le chiffre

50 Le 10 septembre 1972 disparaissait l’icône du pop-art Evelyne Axell. Cinquante ans plus tard, le Delta lui dédie une grande exposition. Une biographie écrite par le fils de l’artiste namuroise est en cours de rédaction. À paraître en 2023.

La phrase

"Il faut secouer les Wallons parce qu‘ils se foutent de leurs artistes. Ils ne sont pas assez chauvins. C’est tout le contraire en Flandre." André Brasseur,l’organiste namurois qui a fêté ses 60 ans de carrière

En bref

Judiciaire Maxime Baugnet, un Éghezéen de 32 ans, perd la vie le 5 septembre après avoir eu une altercation avec un automobiliste sur une aire d’autoroute près de Huy. Dans le même temps, les agresseurs du jeune Ethan, un adolescent passé à tabac en octobre 2021, écopent de lourdes peines de prison: 7, 8 et 10 ans d’incarcération.

Elizabeth II Décédée le 8, la reine Elizabeth II a rejoint sa dernière demeure onze jours plus tard. La pierre tombale de la souveraine britannique a été réalisée avec du marbre de Golzinne (Gembloux).

Crise Ne pouvant payer une provision d’électricité majorée de 500 €, la boulangerie de Vencimont, doit fermer le volet. L’enseigne sera finalement sauvée grâce à la coopérative Vent d’Houyet.

Censure Le dessinateur Kanar met un terme à sa collaboration avec le bulletin communal d’Andenne suite au refus d’un de ses dessins.

Clap de fin Les finances de l’ASBL Educ’actions sont plombées. Le 23, elle annonce la fermeture de L’Espace dignité, le centre d’accueil des plus démunis, qu’elle chapeaute à Jambes.

Facture salée Le CPAS de Dinant est dans le collimateur de l’ONSS qui lui réclame 4 millions€. Celui-ci doit s’acquitter de cotisations relatives aux pensions du personnel qu’elle mettait à disposition du CHD jusqu’en 1988, lorsque le CPAS a vendu ses parts dans l’hôpital.

Consécration

Jonathan De Cesare a peint un portrait inspiré de la Renaissance italienne. L’œuvre sera exposée au mythique Rijks Museum d’Amsterdam aux côtés de tableaux signés Vermeer et Rembrandt.

Société

Charleroi renonce à créer une salle de shoot pour encadrer le quotidien difficile des toxicomanes mais elle fait le choix de se doter d’un dispositif mobile. Le conseil communal annonce qu’un bus ira à la rencontre des publics cibles dans les hauts lieux de consommation.

Fait divers

Le 29, les anciennes fonderie Tamines Domine sont ravagées par un incendie. La hauteur des flammes atteint près de dix mètres.

L’image

Si la mise en chômage de la Meuse a lieu tous les cinq ans, l’opération offre toujours son lot d’images insolites. Comme ici à Godinne, le fleuve a dévoilé les dessous de son lit du 24 septembre au 16 octobre. Durant cette période, le Service Public de Wallonie a procédé à l’entretien des berges, des barrages et des écluses. La navigation a dû être interrompue, de la frontière française au barrage de La Plante.