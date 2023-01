Trois couples fêtés avant le réveillon

Le 2 mars 1957, il épousait, à Uccle, Mireille Maris, née à Ixelles le 25 mai 1935. Elle a été secrétaire dans une grande surface. Ils ont un fils.

Ils ont expliqué comment ils ont abouti à Evrehailles, en venant de la région bruxelloise. Dès 1969, ils venaient régulièrement au domaine de la Gayolle, à Yvoir et ont eu l’occasion de visiter la région. C’est en 1999 que Mireille, en découvrant la maison où ils habitent aujourd’hui a dit "C’est celle-là ou rien d’autre". Ce fut donc celle-là.

À Dorinne, ce fut au tour des époux Aerts d’être fêtés. François Aerts est né le 9 août 1950, à Awagne, le village voisin de celui de sa dulcinée. Dès l’âge de 14 ans, il a été engagé pour diverses missions à la brasserie de Purnode, où il a fait toute sa carrière. Le lendemain de la fête nationale, en 1972, il épousa Annie Grandjean, née à Dorinne, le 30 août 1951 et dont le papa a été échevin, avant les fusions de communes. Ils ont une fille et une petite-fille.

Claude Begon est né à Godinne le 5 mars 1948. Il a été maçon et a travaillé pour plusieurs sociétés, entre autres chez Gautot et dans une entreprise, à Floriffoux. Le 22 décembre 1972, il épousait, à Yvoir, Danielle Piron, née à Ixelles le 7 janvier 1952. Le couple, installé à Yvoir depuis un demi-siècle, a une fille et deux petits-enfants.