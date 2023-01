Gembloux : « Don’t go bananas », un nouvel escape, est sur les rails

L’expertise d’artisan ébéniste de ce dernier sera également la bienvenue pour la conception des décors. "Mais pour l’instant nous n’avons que les quatre murs et des tonnes d’idées. Nous avons donc lancé un crowdfunding qui se terminera dans le courant du mois de janvier, continue Ludovic. L’idée est de vendre des préventes pour nos deux espaces et d’ainsi récolter les fonds nécessaires à la réalisation des décors. Nous avons également lancé une tombola des contributeurs pour remercier les nombreuses personnes qui nous suivent déjà. Nous pensons que cette activité est également un plus pour la région."

Pauline est psychologue mais après plusieurs années de pratique clinique riche mais épuisante, elle ressent l’envie et le besoin de faire autre chose et de s’ouvrir à une autre forme de créativité. C’est là que leur est venue l’idée de créer un espace d’escape rooms. En un regard ils ont compris qu’ils étaient tous deux sérieux et motivés pour concrétiser ce projet.

Armé de sa formation de bio ingénieur et de guide nature, Ludovic a quant à lui déjà diversifié ses activités en étant conseiller environnemental en entreprise. Mais la dimension plus créative faisant encore trop défaut, cette initiative d’escape room tombait à pic.

Inspiré d’une expression anglaise

Pour leur concept, ils ont voulu marquer les esprits avec un nom original. Un nom qui change de ce que l’on peut voir habituellement dans le domaine. "Nous avons donc choisi de partir de l’expression anglaise “To go bananas”, soit “devenir fou, irrationnel, surexcité”, indiquent-ils. Cette expression colle plutôt bien au concept d’escape room qui est un jeu qui demande de la concentration, du calme et du sang-froid pour parvenir à s’échapper rapidement."

Ludovic et Pauline sont impatients de pouvoir démarrer les travaux et de donner vie à leurs idées. Ils ont prévu de travailler d’arrache-pied jusqu’à la fin 2023. "C’est à ce moment-là que vous pourrez venir vous faire les dents sur “Avis de recherche en Transylvanie” ou vous immerger “Sous les lueurs de l’océan”. Ce seront les deux thèmes que nous ouvrirons en premier lieu."

Visiblement, d’autres idées sont déjà dans les cartons de ce duo aussi créatif que dynamique. Pour ceux et celles qui ont envie de soutenir l’initiative, il suffit de se rendre sur leur site internet afin de déjà réserver ses places et ainsi contribuer à la naissance de ce premier bébé de Pauline et Ludovic.

Site internet: www.dontgobananas.be.