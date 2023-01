"Évidemment, il y a l’accumulation des charges fixes, mais on remarque surtout une fuite des clients. Ils mettent leurs priorités ailleurs. Le prix du panier moyen a diminué, surtout depuis septembre, moment où les prix de l’énergie se sont envolés. On voit vraiment la différence", atteste Arnaud Mannoy, responsable du magasin cinacien. Alors que le panier moyen était à 28 € avant septembre, il est aujourd’hui à 21 € selon ses estimations.

Diminuer les marges

Pour combler le manque à gagner, la philosophie de la coopérative n’est et ne sera pas d’augmenter ses prix. C’est plutôt l’inverse. En réduisant le prix de vente de certains produits, ils en deviennent plus abordables pour le portefeuille du client. Tout en respectant, par la même occasion, le prix fixé par le producteur qui doit parfois réajuster son offre, lui aussi. C’est la politique du prix juste.

"Sur les viandes ou le pain par exemple, on a diminué nos marges. Si c’est trop élevé, les gens n’achètent pas et le producteur ne vit pas. Comme nous sommes une épicerie à but social, on veut pouvoir faire vivre les producteurs. Le but n’est pas d’enrichir les coopérateurs", développe le responsable. Mais au plus les marges sont faibles, au plus le besoin de clients est grand.

Élargir la gamme de produits

"On ne reste pas là les bras croisés. Ça fait quelques mois qu’on observe cette perte d’intérêt et qu’on réfléchit à des solutions", poursuit Arnaud. Il s’agit d’abord de multiplier les points relais pour les retraits de paniers commandés en ligne. Deux nouveaux points devraient faire leur apparition au début de l’année 2023: à Chapois et à Faulx-Les-Tombes. Il en existe neuf pour l’instant, dans la commune de Ciney et les 7 autres communes avoisinantes. La liste précise est à retrouver sur le site internet de la coopérative.

En magasin, l’équipe cocoricoopienne vise un meilleur achalandage des rayons. Un nouvel espace a même été ouvert. Les produits de première nécessité sont plus nombreux, et dans des quantités plus pratiques. Fini ou presque les sacs de 4 kg de farine. "Au début, on voulait garder cette empreinte locale qui fait notre identité mais on manquait d’offre. On vend désormais tout ce qui est boulgour, riz, ce qu’on peut trouver au plus proche tout en restant bio et labellisé", note Arnaud Mannoy. Gare aux idées reçues, car chez Cocoricoop, le client peut à coup sûr retrouver tout ce dont il a besoin pour ses courses au quotidien. Depuis peu, il est d’ailleurs possible de payer par chèque-repas Sodexo et Monizze.