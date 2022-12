Vol dans la camionnette du facteur

Ce mardi, en pleine matinée alors qu’il effectuait sa tournée habituelle à Charleroi, un facteur a retrouvé sa camionnette bpost fracturée: on avait volé un colis et son sac à dos. Il a immédiatement appelé la police locale de Charleroi, qui s’est mise à sillonner les rues à la poursuite de l’inconnu. Le malfrat a été intercepté un peu plus loin: " Il a été présenté mercredi matin à un juge d’instruction " , informe Amélie Di Vincenzo, substitute du procureur du Roi au parquet de Charleroi. Son dossier est maintenant entre les mains de la justice.