Ohey: les gestes solidaires dans la boite

Pour une première, le résultat est encourageant: quelque 300 boîtes ont ainsi été récoltées sur l’ensemble des communes, dont un peu plus de 90 sur Ohey dont le bourgmestre Christophe Gilon est aussi le président du club. Une opération qui, comme le précise-t-on, "a été rendue possible grâce à la participation et à la générosité des donateurs mais aussi des communes, CPAS et commerçants et association locaux" (dont les scouts) qui se sont impliqués.

Le contexte difficile dans lequel vivent la plupart des citoyens rend la démarche encore plus belle. Pour ce qui est de la distribution, à Ohey, comme dans les communes participantes, c’est au CPAS que revient la tâche d’assurer la livraison des cadeaux. Au vu du succès rencontré, l’opération "boîtes solidaires" devrait être reconduite l’an prochain. En attendant, le Lion’s annonce d’ores et déjà une collecte de vêtements pour le 22 avril. Une occasion de plus de poser un geste solidaire.