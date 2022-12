Nuisances sonores dans la vallée

Mathieu Morelle insiste pour savoir si on a fait quelque chose depuis l’intervention d’habitants. Selon l’échevin Philippe Vincke, la Commune n’a aucun droit sur une route régionale. "C’est à elle de prendre des mesures". Dans la discussion, on en vient à parler radars. L’échevin Patrice Derijcke estime qu’il y en a déjà pas mal dans le coin. "Et si on demandait un radar-tronçon", dit-on. "Utopique", répond Simon Bultot. On en reste là. Anne Pairon continuant d’insister pour que l’on tolère quand même ces nuisances.