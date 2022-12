Namur: protection temporaire prolongée pour les 450 réfugiés ukrainiens

Le 24 février prochain, il y aura tout juste an que les troupes russes envahissaient l’Ukraine. Depuis lors, une partie de la population locale résiste aux assauts commandés par Vladimir Poutine. L’autre partie, en grande majorité des femmes et des enfants, a fui le pays. En Europe, l’accueil s’est organisé et structuré. L’échelon local a été le bras armé du gouvernement pour encadrer la prise en charge. À Namur ce sont 450 ressortissants ukrainiens qui résident actuellement sur le territoire. Suite à une décision du Conseil de l’Union européenne du 4 mars 2022, ceux-ci ont reçu le statut de protection temporaire pour une durée d’un an, soit jusqu’au 4 mars 2023. "Désormais, le SPF Intérieur informe que ce titre de séjour est prolongé d’un an, soit jusqu’au 4 mars 2024 inclus, précise la Ville de Namur sur son site internet. De ce fait, les personnes en provenance d’Ukraine et en possession d’un titre de séjour valable peuvent se présenter auprès de leur commune à partir du mercredi 4 janvier 2023 pour en demander le renouvellement."