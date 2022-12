Les fleurs, c’est un message en soie

Il y a parfois aussi des demandes insolites qui sont autant de challenges à relever. "En plein mois d’octobre, une famille nous a demandé des lavandes pour les funérailles de leur proche. Pas évident mais on a trouvé", s’enorgueillit Étienne Kimplaire.

"On pourra aussi conseiller les familles pour le petit message à mettre sur le ruban ou sur la petite plaque de souvenir", continue Isabelle. "Souvent on inclut le petit nom qui était donné au sein du couple. Il n’y a rien de déplacé, il faut que cela reste personnel", poursuit Pierre Kimplaire. "Ici, on doit garder notre approche familiale. On ne sert pas le numéro 718. Si vous voulez avoir deux roses blanches sur le cercueil, vous les aurez."