La conseillère n’a fait que passer

Le conseil appuie le Service citoyen

Le service citoyen est un programme pour les jeunes de 18 à 25 ans qui sont prêts à s’engager, pendant 6 mois, à temps plein, dans le projet solidaire de leur choix. Au niveau d’Hastière, le conseil unanime a décidé de promouvoir ce service qui pourrait, peut-être, en faire profiter des jeunes locaux. Parmi les projets solidaires dans lesquels ils pourraient s’engager, citons le domaine des Mutualités chrétiennes, à Massembre.

Coopération avec le Sénégal

À peine un mois après avoir quitté le fauteuil mayoral, on reparle de Claude Bultot. Il s’est porté volontaire comme expert dans le suivi des projets en cours et dans le cadre du programme de Coopération Internationale Communale (CIC) 2022-2026 avec la localité sénégalaise de Leona. La Commune a approuvé cette convention de collaboration entre l’administration communale et Claude Bultot. Elle prend en charge une assurance responsabilité civile et accidents de travail, c’est sa seule dépense, le reste est pris en charge par le fédéral.

Mathieu Morelle (minorité) aurait souhaité du sang jeune dans la fonction. L’échevin Derijcke lui a répondu que Claude Bultot en connaissait déjà beaucoup sur cette coopération. L’intervenant s’est donc abstenu au vote tout comme que ses colistiers présents, Jean-Joseph Nennen et Michel Libert, Jeanine-Marie Daron a voté négativement.

Le même conseiller Mathieu Morelle a également demandé le report d’un point relatif à des mandats de paiement exécutés sous la responsabilité du collège, de manière à s’y retrouver davantage. Ce qu’a accepté la présidente de séance.

Pairy

Le conseiller Nennen a annoncé qu’en février, il demanderait des nouvelles du Pairy, un terrain qui a servi de camping autrefois et qui est maintenant à vendre. L’échevin Derijcke a avancé un changement dans la vente, la partie forestière étant séparée du reste du terrain bien que le DNF ait accepté la construction de chalets dans les arbres. "On a décidé d’exclure cette partie pour ne garder que la zone de loisirs", dit-il. Il semble que le BEP continue son action dans cette affaire.