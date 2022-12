Syez créatifs et essayez d’apporter une valeur artistique à vos photos. Une seule ou plusieurs saisons sous le soleil, la pluie, la neige, le brouillard, les couleurs…. Laissez-vous porter au gré des saisons et de la météo et partagez votre point de vue photographique qui fera de Hamois la plus belle des communes. N’oubliez pas, l’objectif est la mise en valeur du territoire hamoisien.

Le concours se divise en sept catégories correspondant aux sept villages qui constituent l’entité, à savoir Achet, Emptinne, Hamois, Mohiville, Natoye, Schaltin et Scy. Quatre photographies lauréates seront désignées par catégorie.

Vous désirez participer à ce concours ? Merci de prendre connaissance du règlement de participation sur le site de la commune ( www.hamois.be)

Les inscriptions à ce concours se prendront jusqu’au 9 janvier à 23h59.