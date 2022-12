Gesves: offrir aux citoyens un service de qualité

Le document reprend les activités des différentes commissions, allant de la petite enfance jusqu'au patrimoine et les marchés publics ou services sans oublier le troisième âge qui compte 1771 personnes de plus de 60 ans, soit 50 de plus que l'an dernier.

Le collège communal s'est réuni 47 fois à la date du 30 novembre et a traité 1687 points. Le conseil s'est réuni 11 fois à la même date et a examiné 194 points en séance publique et 115 à huis clos.

La population enregistre une légère augmentation, avec 7477 habitants, répartis en 2954 ménages. Il y a 5464 électeurs potentiels et 26 Belges inscrits à l'étranger.

Il y a eu 435 entrées, 374 sorties et 122 mutations. Il y a eu 75 naissances, 25 mariages, 33 cohabitations, 22 divorces, 76 décès, deux demandes de pension de retraite, 45 reconnaissances avant naissance, aucune déclaration de choix de nom, mais deux de prénom. Il y a eu 24 demandes d'allocations pour handicapés, en tout 528 actes d'état civil.

La Commune reste le premier employeur avec 82 agents, en diminution de 4,65% par rapport à 2021, soit 58% de femmes et 42% d'hommes.

Plus de 20 000 prêts

Le budget ordinaire s'est clôturé en boni à l'exercice propre de 47 648€ et un boni général, après modifications, de 737,69€. Cette dernière est aussi un acteur important du monde du logement, avec 66 logements publics.

183 demandes de locations de salles ont été introduites pour des occupations ponctuelles, sans compter les permanentes, 223 locations de matériel et de tentes contre 132 l'an dernier et 336 autorisations diverses.

La crèche de Faulx-Les Tombes les mini poussent a 39 inscrits au 1er septembre 2022 et une capacité journalière de 30 enfants, encadrés par des puéricultrices et infirmière, représentant 7,5 équivalents temps plein

Une autre Mes premiers pas héberge 27 enfants, avec une capacité journalière de 21 lits. Ils sont encadrés par 4,8 équivalents temps plein. La crèche de Gesves avait 23 inscrits au 1er novembre 2022 et une capacité de 18 enfants.

La population scolaire gesvoise qui vise les enfants de 6 à 18 ans se porte bien, avec 1149 enfants soumis à l'obligation scolaire. L'école d'équitation compte 90 élèves, soit une petite augmentation de trois élèves. Il y a 93 inscrits au conservatoire de musique, dont 59 Gesvois.

Le rapport reprend le travail effectué par les animateurs du service de la jeunesse, de l'enfance et de l'accueil extrascolaire et les activités du conseil communal des enfants.

En juillet, 343 enfants se sont succédé aux plaines, encadrés par 37 animateurs, dont 21 Gesvois.

La bibliothèque compte 1353 lecteurs actifs. Elle a effectué 20 108 prêts, contre 22 316 l'an dernier.