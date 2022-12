Entrer dans la danse avec Strauss et ses frères

Avec Bizet et Offenbach

Pour sa part, Édouard, sans doute un peu plus fragile et peut-être un peu moins doué, connaîtra la fin de cette ère débridée précédant la première guerre mondiale, à un moment où cette musique connaît son déclin, en même temps que de plus en plus de musiciens cherchent à ravir la place aux Strauss. Bien évidemment, il n’y aura pas que cette saga qui occupera le public sambrevillois. La musique sera omniprésente: outre les valses et opérettes des Strauss ( Le beau Danube bleu ; La chauve-souris ; Champagne polka.). Bizet et Offenbach apporteront aussi leur magie musicale.

Le vendredi 13 janvier à 20 h, le samedi 14 janvier à 15h et 20h et le dimanche 15 à 16 h. Places 18 €, réservations au centre culturel de Sambreville à partir du 3 janvier, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h à 15 h.