Dinant: l'heure de la retraite pour le commissaire Naisse

Marc Naisse est né le 16 mai 1958 à Rocourt. Petit, il voulait sans doute devenir gendarme, comme son papa. Celui-ci en a d’ailleurs payé les frais quelques années plus tard, alors qu’il était de nuit au poste de Heer-Agimont. Un truand allemand a tiré sur lui et son collègue. Ce dernier a été tué et le père Naisse a été blessé, mais il s’en est tiré.