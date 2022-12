Havelange: la route d'Andenne en travaux

Il faut dire que pour le bout de la route d’Andenne, près du carrefour avec la RN97, il y a du travail ! Et celui-ci attend depuis longtemps déjà.

Les aménagements concernent tout l’espace du domaine public, c’est-à-dire la voirie, les trottoirs et les accotements. Normalement, une réunion d’information devrait avoir lieu, pour présenter l’ensemble des travaux. Ce qui est certain, c’est que ceux-ci causeront des désagréments pour les riverains et les usagers des voiries. Promesse a toutefois été faite que ces nuisances passagères seront limitées et averties en temps et heure.

Un projet de verdurisation

Parmi les aménagements, on note les bandes de circulation, les bandes de stationnement, les trottoirs, les aménagements pour les cyclistes et les ralentisseurs. Une verdurisation est aussi en projet.

On ne connaît pas encore la date de début des travaux ni leur durée. Il y aura d’importants travaux d’égouttage exécutés pour Inasep et pour l’AIEC (eau).

D’autres travaux sont en projet pour 2023: les abords et les accès de la maison communale, l’aménagement d’une liaison à mobilité douce entre Miécret et Havelange et plusieurs chantiers de rénovation du RAVeL.