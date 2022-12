Treize enfants ont prêté serment

Flanqués de l’écharpe aux couleurs nationales, les jeunes conseillers, élèves en cinquième et sixième primaires participent notamment aux manifestations patriotiques et autres de la Commune. L’échevin a aussi rappelé les actions réalisées avec les enfants récemment: la chasse aux canettes, avec la pose de panneaux situés aux endroits du territoire communal où on en ramasse le plus pour intimider ceux qui ne respectent pas l’environnement. Ils ont aussi mené des actions en rapport avec le devoir de mémoire et la mise en route de la roulotte rouge destinée à véhiculer le matériel ludique, lors de fêtes.

Parmi les conseillers qui ont prêté serment, certains sont des "anciens". Il s’agit d’Elise Hyat venant de Serville, de Julia Colinet, d’Anthée, de Marius François, issu d’Onhaye, de Victor Darville de Gérin et de Mila Spreutels à Sommière. Les nouveaux sont, pour Anthée, Alex jadot et Erine Devos, pour Sommière, Jade Clément, pour Trefois, Killian Gilbert et Marcelle Louka, et pour Onhaye, François Leanne et Gabriel Lonchay. Le bourgmestre a aussi adressé cette petite remarque aux 13 enfants: "peut-être, un jour, certains d’entre vous seront-ils à notre place…"