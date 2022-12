Namur: jusqu'à 40 mois requis pour un trafic de cocaïne

Dans la foulée, deux perquisitions ont été menées. Elles ont débouché sur l’interpellation de quatre personnes, le 11 mars 2022. “On a retrouvé de la cocaïne, des gsm et de l’argent en petite coupure”, dit le parquet de Namur.

Tous sont poursuivis pour un trafic de stupéfiants commis en association de malfaiteurs. Un élément contesté par les principaux intéressés. Deux des prévenus vendaient de la cocaïne qu’ils achetaient chez un certain Mounir. Ils ne connaîtraient pas les deux autres prévenus qui, eux, auraient vendu de la cocaïne qu’ils volaient à d’autres dealers.

Le sursis simple a été plaidé pour deux des trois prévenus présents à l’audience ce mercredi matin. Une peine de prison, la plus faible possible, a été demandée pour le troisième qui n’a plus droit au sursis. L’affaire a été mise en continuation au 12 janvier afin que le quatrième dealer, absent ce mercredi suite à une mauvaise information fournie par son avocat, puisse s’expliquer.