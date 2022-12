Les projets participatifs soumis au vote citoyen

Le budget participatif est un processus démocratique qui permet aux personnes physiques de plus de 18 ans et associations de l’entité de s’impliquer activement et directement dans la vie de leur commune. En effet, ils peuvent proposer l’affectation d’une partie du budget annuel extraordinaire communal à des projets d’intérêt général, dans un but de transparence et de participation citoyenne. Pour l’année 2022-2023, Sombreffe délègue aux citoyens une enveloppe totale de 25 000€. L’ultime étape de ce processus entamé voici plusieurs mois est arrivée. Les citoyens avaient en effet eu l’occasion de déposer des candidatures de projet jusque fin octobre. La recevabilité de ceux-ci a été examinée par les services communaux qui en ont vérifié la conformité, la légalité et la faisabilité.

Plusieurs projets peuvent être retenus

Dix projets ont ainsi été retenus et d’autres écartés. L’élargissement de l’impasse des Généraux Vandamme, l’installation de garde-manger solidaires, l’installation de panneaux solaires sur la nouvelle toiture du centre culturel ou encore une balade cycliste annuelle pour découvrir les villages de l’entité sont, par exemple, passés à la trappe.

Depuis la mi-décembre, à la condition de s’inscrire sur le site dédié à cet effet, les citoyens peuvent voter. Plusieurs projets pourront être retenus. Si un projet choisi coûte par exemple 20 000€, les citoyens peuvent encore choisir d’autres projets pour un montant qui n’excède pas 5 000€.

Si le premier projet obtenant la préférence des votes est de 15 000€, seuls les projets égaux ou inférieurs à 10 000€ font encore partie des choix possibles. Il est à noter que les trois meilleurs projets non retenus peuvent être représentés l’année suivante.

Les votes acceptés jusqu’au 31 janvier

Les habitants de Sombreffe ont jusqu’au 31 janvier pour voter. Ils doivent choisir notamment entre la liaison Boignée-Gare de Ligny à vélo, le portail informatique des associations de l’entité, le label de producteur et d’artisan local octroyé par la commune ou encore la création d’un jardin public sur l’ancien terrain de football de Sombreffe. Le ou les projets sélectionnés seront présentés au conseil communal et leur mise en œuvre sera assurée en 2023 par les services communaux.

Pour découvrir l’intégralité des projets et leur description et voter: https://participons.sombreffe.be