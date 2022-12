Suite à cette découverte peu banale, un déploiement policier s’est opéré mercredi sous les ordres du commissaire Jacobs et avec l’appui de la Protection civile. Des recherches ont été entamées dans le bois du Plantis à Sorinnes, non loin de la route reliant Ciney à Dinant, où un périmètre de sécurité a été mis en place. C’est l’endroit où le crâne, qui semble avoir un certain âge, a été trouvé.

Les recherches ont été entreprises afin de voir s’il y avait encore d’autres restes humains. En fin de journée, d’autres ossements ont finalement été trouvés mais la police et la Protection civile ne disposaient pas d’assez d’éléments pour déterminer si ceux-ci appartenaient à un homme ou à une femme. Ce détail une fois établi pourrait mettre la police sur une piste ou l’autre.

Pour l’heure, le mystère subsiste. L’intervention du DVI, le service d’identification des victimes de la police fédérale, devrait permettre d’apporter des renseignements probants.

Le bois du Plantis est une propriété de la famille De Villenfagne. Il a été le théâtre de violents combats en décembre 1944, au moment de l’offensive Von Rundstedt. Ce crâne et d’autres ossements pourraient donc être également des restes de combattants de l’époque