Rétro 2022 - Mars : les répercussions de la guerre en Ukraine sur la province de Namur

La guerre en Ukraine dure davantage que prévu. Ce qui a pu créer des tensions autour de l’accueil des réfugiés ukrainiens.

Les premiers réfugiés ukrainiens arrivés sur le territoire de la province de Namur, à Beauraing. ©Eda - Florent Marot

En mars, un élan citoyen et solidaire ouvre les portes de nombreux foyers aux réfugiés fuyant les premiers bombardements russes. Un appartement par-ci, une chambre d’amis par-là et même un hall sportif (Tabora à Namur) sont consacrés aux Ukrainiens.

Tout aurait pu être parfait, si la course avait été plus courte. Or, avec l‘enlisement de la guerre, l’élan de solidarité a fini par trébucher. D’abord, dans des familles d’accueil, à l’approche de l’été. Après trois mois de cohabitation, bonne ou mauvaise, les hôtes aspirent à retrouver leur indépendance. Quant à Tabora, seul centre du genre en Wallonie, la Ville de Namur en tire un bilan mitigé. Fedasil y a dépêché ses dossiers les plus complexes, soit des familles Roms ou trop nombreuses, peu propices à être accueillies par des particuliers.

La question qui se pose alors en juin est : à qui le tour de prendre en charge l’accueil des réfugiés ukrainiens?

La réalité de terrain entraîne les hôtes, exaspérés, à se tourner vers les administrations communales, niveau de pouvoir le plus proche. Les CPAS croulent sous la demande et sont dépourvus de moyens supplémentaires.

Les pouvoirs locaux se tournent donc vers la Région et la Fédération Wallonie-Bruxelles, mandatées par le Fédéral pour offrir des solutions de logements à moyen terme pour les réfugiés slaves. Sans succès. «On n’a pas perçu sur le terrain la moindre aide pratique concrète de la Région» souligne le bourgmestre namurois, Maxime Prévot. «La Région pratique le façadisme, avec des déclarations qui donne l’illusion d’une certaine gestion, mais sur le terrain ce sont les pouvoirs locaux qui doivent tout gérer» précise Philippe Noël, président du CPAS namurois. Pour mener à bien ses missions, le CPAS de Namur a d’ailleurs signifié en octobre à Fedasil qu’il n’a plus la capacité d’accueillir de nouveaux réfugiés ukrainiens. Au dernier recensement, en novembre, ils sont 450 réfugiés à s’être enregistrés à l’administration namuroise. La Région, de son côté, assure avoir ouvert 21 logements collectifs en Wallonie. C’est le cas à Chevetogne (128 places) et bientôt à Ermeton-sur-Biert (60 places), par exemple. Une action qui doit offrir un peu d’air, inespéré, aux pouvoirs locaux. Où le bât blesse, c’est sur le temps de réaction. Les premiers réfugiés ukrainiens sont arrivés à Chevetogne en novembre, soit neuf mois après le début du conflit.

Le chiffre: quinze, trois et douze

15 tonnes de tabac, 3 millions de cigarettes et douze interpellations, c’est le résultat d’une descente de la douane dans un hangar à Auvelais fin mars. Il s’agissait d’une fabrique de cigarettes de contrebande.

La phrase

«Il s’agit bien d’une attaque de loup. On n’avait jamais vu ça dans les environs.»

Marie-Christine Cassart, agricultrice à Ciney à propos d’une attaque de loup sur une brebis.

L'image

Pour l’Ukraine, toutes les générations se sont mobilisées. Un message d’enfant sur un colis d’adultes: du matériel de premiers soins. ©Florent Marot

L'actu du mois de mars en bref

Le BEP condamné pour homicide involontaire

Le 1er mars, la cour d’appel de Liège a condamné le BEP et le sous-traitant Art & Voltige d’homicide involontaire. Le 13 novembre 2015, deux cordistes en intervention sur une machine industrielle à Floriffoux ont été victimes de l’explosion d’un moteur. L’un est décédé, l’autre est gravement blessé.

Namur – Ukraine

Le 5 mars, le premier convoi de dons namurois arrive à la frontière ukrainienne après 20h de route. Trois jours plus tard, les premiers réfugiés ukrainiens foulent le sol de la province namuroise, à Beauraing.

Le perron de l’Ilon frôle le drame

Le plafond du restaurant de l’entreprise de formation par le travail s’est effondré sur une centaine de mètres carrés le 14 mars. Il n’y a pas de blessé à déplorer, par chance.

Une policière en appât

La police de Namur innove contre le harcèlement en rue et annonce le 25 mars la mise en place de la technique d’hameçonnage. Une policière en civil déambule dans les rues et appâte les potentiels harceleurs. Avec amende à la clé.

Le stade est vendu

Le 29 mars, le conseil communal de Namur acte la vente du stade de football des Bas-Prés au BEP pour la somme de 485000 euros. Il sera rasé et transformé en parking, au grand dam des supporters de l’UR Namur.

Une lettre ouverte contre l’ASBL Historia

Des citoyens fossois ont écrit une lettre ouverte à Historia, association de sauvegarde du patrimoine, pour que celle-ci ne s’ingère plus dans les affaires fossoises. Soit, le projet de destruction de l’ancien hôtel de ville.

L’administration communale débraye à Jemeppe-sur-Sambre

Un conflit social oppose en mars l’administration et le collège communal. En cause, un sous-financement de certains services communaux. Le torchon brûle entre le politique et les agents communaux.

La grève chez AGC à Moustier-sur-Sambre

Plusieurs jours de grève fin mars sur le site industriel AGC, à cause d’une rupture de confiance entre syndicats et direction ainsi que le non-paiement de primes régies par une convention collective (CCT90). Un conflit social qui intervient après 20 ans de «confiance».