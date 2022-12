« La venue du pape devait être réservée à 2 000 prêtres et religieuses »

Lors d’une réunion, la venue du pape en Belgique est abordée. "On se disait: heureusement , il ne vient pas à Beauraing. Nous étions soulagés , cela nous évitait une organisation qui nous semblait impossible", confie Claude Van Genneken. Le lendemain matin, il part travailler. "À la radio, dans la voiture, j’entends que le pape a décidé, en plus des autres lieux, de se rendre à Banneux et Beauraing." C’est la panique. "Une fois au bureau, je me suis empressé de téléphoner à Louis Wénin, qui faisait partie du conseil pastoral avec moi, pour voir ce qu’on allait faire."

Peu de temps après la surprenante annonce, ils sont informés que l’abbé Albert Chenot, alors recteur des sanctuaires, prévoit de réserver la venue du pape aux prêtres, religieux et religieuses, avec maximum 2 000 personnes au jardin des apparitions.

« On n’était pas d’accord »

Les quatre laïcs du comité pastoral, Louis Wénin, Camille Poncelet, Marcel Lebrun et Claude Van Genneken, s’offusquent. " On n’était pas d’accord. Pour nous, ce n’était pas concevable que tout se passe en cercle restreint."

Les quatre "rebelles" imaginent la mise en place d’une organisation "pirate". Ils n’en informent pas le clergé. "On a commencé à aller voir les fermiers qui possédaient des terrains aux entrées de Beauraing pour créer des parkings et mettre en place des navettes. On a aussi cherché une pâture proche du lieu des apparitions pour organiser une grande cérémonie. Restait à trouver un endroit adapté où le pape allait pouvoir atterrir en hélicoptère avant de rejoindre, en Papamobile, les sanctuaires."

45 000 personnes

Lors de la visite du Comité national, chargé de l’organisation de la venue du souverain pontife, les quatre laïcs jouent leur va-tout. "On a dit qu’on ne souhaitait pas les accompagner pour faire le tour du site. On a attendu. Lorsqu’ils sont revenus, tout était arrangé. Louis Wénin s’est alors avancé. Il a dit qu’on n’était pas d’accord. On a vu les visages changer… Il a signalé qu’on avait étudié un autre projet qui permettrait à des dizaines de milliers de personnes d’assister à la venue du pape. On a refait le tour avec eux." C’est le tournant de l’événement.

Le Comité national se montre "émerveillé" par la proposition parallèle, qui sera adoptée. "Monseigneur Mathen, l’évêque de l’époque, était séduit. Le recteur, lui, était contrarié d’être mis devant le fait accompli. Mais on savait que si on en parlait avant, notre proposition risquait d’être balayée." C’est comme ça que 40 000 à 45 000 personnes ont assisté à la venue du pape à Beauraing, le 18 mai 1985.

Aujourd’hui, Claude Van Genneken est le dernier des quatre organisateurs "pirates" à pouvoir témoigner. Cette mise en place parallèle, ils ne s’en sont jamais vantés. "On n’en a pas parlé. Il faut dire qu’on avait peur des incidents. Et on ne voulait pas choquer davantage le recteur." Il confie: "Tous les quatre, nous avons été remerciés, nous avons reçu un petit cadeau par l’entremise de Monseigneur Mathen qui a reçu de Rome un cadeau pour chacun des grands responsables. On était finalement fiers d’accueillir le pape et qu’un maximum de monde puisse profiter de l’événement. Ce qui était inespéré."