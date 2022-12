Des atouts essentiels pour faire carrière dans le mannequinat, une discipline trop souvent réduite aux seuls canons de la beauté.

La preuve avec Helena Fournier, une Arsimontoise âgée de 18 ans qui a récemment gagné le concours "Best model Belgium". Une victoire qui lui confère désormais le titre de meilleure mannequin de Belgique. Son parcours ne s’arrête pas là puisqu’elle a également participé au concours "Best Model of the world" pour y représenter les couleurs de notre pays. Classée en 5e position, elle devient la 4e dauphine des meilleures mannequins du monde. La finale avait lieu à Istanbul, en Turquie.

C’est sans but précis, qu’à la base, la jeune femme avait décidé de s’inscrire. "Pour le concours Best Model Belgium, je me suis lancée sans réel but et sans optique de remporter le titre. J’y suis allée comme à mon habitude, à 100% et en montrant que je suis une femme motivée et passionnée", développe-t-elle.

"Grâce à ce concours mais surtout à ma victoire, j’ai développé une passion immense pour cet univers" poursuit-elle.

La participation à cet événement lui a apporté bien plus que les lauriers de la victoire. Cela a été un véritable enrichissement personnel. "Avant toute chose, cela a été une leçon de vie. Il ne s’agit pas simplement de défiler sur des talons de 18 cm de haut pendant des heures. Ce monde exige de la ponctualité, du respect, de la volonté et bien d’autres valeurs très importantes dans la vie", ajoute-t-elle.

D’un point de vue humain aussi, la compétition a été synonyme de richesse pour Helena. "J’ai pu rencontrer d’autres mannequins qui partageaient la même passion que moi pour le monde de la mode et du mannequinat. J’ai fait de magnifiques rencontres dans ce milieu."

Pour le futur, l’habitante d’Arsimont n’a pas encore d’idée précise sur ce qu’elle aimerait faire mais elle voudrait vivre de sa passion. "Je n’ai pas encore eu le temps de réfléchir à mon avenir mais évidemment, j’aimerais pouvoir évoluer dans le monde du mannequinat", conclut la belle.