« Dès que les gens ont un problème, ils accourent aux sanctuaires »

Arrivée le 30 août 1980 à Beauraing, elle en a vu défiler des pèlerins… et des élèves. "Le 1er septembre, je reprenais l’école comme professeur de religion chez les Sœurs. Je venais aux sanctuaires avec mes classes, les gamins souvent ne savaient pas que la Vierge était venue." Inlassablement, elle a raconté l’histoire des apparitions. Pour les petits, elle était parfaite, tant elle y mettait du cœur.

En 42 ans, elle a vu l’évolution… et le déclin du site, des sites pourrait-on même dire. Car à l’époque, au château, de nombreuses retraites de jeunes, chapeautées notamment par l’abbé Gilon, étaient organisées.

Au fil des années, la fréquentation a diminué. "À une époque, on venait du monde entier. Quand je suis arrivée à Beauraing, il y avait encore assez bien de cars, jusqu’à 30 par jour. On en est loin aujourd’hui.", confie sœur Marie-Cécile, née… en 1933. "Je suis venue à Beauraing dans le sein de maman. Elle m’a offerte à Marie", souffle-t-elle. Elle poursuit: "Lorsque le pape est venu en 1985, il y a eu un renouveau, ça a fait connaître Beauraing. Mais le site reste peu fréquenté par rapport à Lourdes ou Fatima. Je ne sais pas pourquoi… parce que c’est la même Vierge." Ces dernières années, les pèlerins en nombre c’est pratiquement terminé, si ce n’est aux grandes fêtes (15, 22 août, etc.) "On remarque que les gens, surtout les habitants de Beauraing, viennent plus tard le soir, lorsqu’il fait sombre, pour ne pas être vus."

« Un fond de foi »

Quant aux raisons des pèlerinages à l’Aubépine, aussi courts soient-ils, elles sont multiples. "Certains allument juste une bougie et puis partent. Il arrive que des jeunes déposent une bougie pour leurs examens. Beaucoup viennent parce qu’ils ont quelque chose sur le cœur, des joies, des peines, qu’ils viennent mettre dans le cœur de Marie (NDLR: on appelle la Vierge de Beauraing Notre-Dame au cœur d’or car elle aurait montré un cœur d’or aux cinq enfants)."

Spontanément, sœur Marie-Cécile recevait les confidences des pèlerins. "Quelqu’un qui entre en clinique, un enfant en difficulté, les gens se confiaient à moi. Je ne sais pas si c’est parce que je suis religieuse…" D’après elle, les personnes qui viennent prier la Sainte Vierge ne sont pas "exaucées directement, mais elles repartent calmées, en paix." Elle confie aussi que de nombreux pèlerins viennent encore se confesser à Beauraing, dont des prêtres étrangers.

Elle espère que le site des apparitions ne s’éteindra pas. "Je voudrais qu’il y ait plus de jeunes qui découvrent Marie et qui la font découvrir à leur tour." Elle ne désespère pas face à la déchristianisation de la société. "La religion, ça reviendra. Les gens vont se rendre compte qu’ils ne peuvent pas se passer de Dieu. La preuve c’est que, dès qu’ils sont malades, dès qu’ils ont un problème, ils accourent aux sanctuaires. C’est qu’il reste un fond de foi."