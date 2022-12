Namur: le ciné-club Studio 5 amarre au Delta

Le Studio 5, c’est un script qui commence au printemps 2016 dans le studio éponyme de l’Eldorado, rue de Fer. La fermeture du complexe pousse les fondateurs du ciné-club Freddy Libion et Philippe Bollu à chercher ailleurs. Et c’est au Quai 22, là où le Caméo nomade a élu domicile durant les travaux rue des Carmes, qu’ils trouvent une place.

De nouveaux membres

Ce n’est un secret pour personne. Comme pour l’ensemble du monde culturel, la Covid et son étonnante capacité à multiplier les variants ont mis à mal la vie des amateurs de salles obscures. "D’habitude, nous avons une bonne quarantaine d’habitués, commente Freddy Libion. Lors d’une séance post Covid, nous n’avons enregistré que 12 entrées." Et même si la fréquentation est à la hausse, les charges ont pris la même courbe ascendante.

"Il nous fallait prendre une décision, commente Freddy Libion. Chercher un nouvel endroit où nous pourrions continuer à visionner nos films". Un endroit plus attrayant financièrement. L’équipe du ciné-club est étoffée par André-Dominique Leloup et Isabelle Vanschel. Des contacts sont pris tout azimut. C’est avenue Golenvaux que le groupe trouve une oreille attentive, auprès de l’équipe du Delta.

Au Mediator

C’est désormais dans la salle Mediator que la programmation prendra place dans les 66 fauteuils que propose la salle, plus habituée aux prestations scéniques. Les conditions sont optimales avec du matériel et une équipe technique sur place, assurent les organisateurs. Une belle opportunité pour un ciné-club qui a la bougeotte depuis sa création.

" Les responsables du Delta nous laissent les mains libres pour la programmation, explique un membre du Studio 5 (en référence au studio mythique de Fellini à Cinecita).

Après les actrices (choisies pour la 1er saison du Quai 22), c’est au tour des acteurs d’occuper l’écran. Premier à l’affiche: Steve Mc Queen dans The Gateway, film américain de Sam Peckinpak de 1972.

Une 67e séance qui ne changera pas les habitudes du ciné-club. Comme à chaque fois, une petite coupe est offerte à l’entrée, dès 20 h, histoire d’accueillir les cinéphiles au mieux. Les tarifs, eux aussi restent inchangés: 6 € (sans cartes de membre), 5 € (avec).

Les idées de films ne manquent pas. Surtout dans le cadre de la thématique "les acteurs". Néanmoins, comme le souligne Freddy Libion, "il est très difficile d’obtenir les droits de distribution". Sur un choix de 70 films, le chiffre de douze nécessaires à illustrer la thématique n’est pas encore atteint. Néanmoins, tout est bouclé jusqu’en juillet. On annonce déjà "Alceste à bicyclette" de Philippe Le Guay avec Fabrice Luchini, "Jeremiah Johnson" de Sydney Pollack avec Robert Redford ; "Gran Torino" de et avec Clint Eastwood ; et "Alexandre le bienheureux" d’Yves Robert avec Philippe Noiret. Du côté de l’équipe, on ne désespère pas de décrocher le film culte de Georges Lautner: "Les Tontons Flingueurs" (avec des pointures comme Lino Ventura, Bernard Blier etc.) et "La Traversée de Paris" avec le tandem Bourvil-Gabin. Un classique signé Claude Autant-Lara.

cineclub-studio5.be