Namur : le bar à chats Chez Miss Miaouw cherche la perle rare

Comment ne pas craquer pour Marouschka, Apollon, Espelette, Pirouette, Cacahuète… et les autres ? L’avantage de ce concept par rapport à un refuge où les animaux sont en cage, c’est de pouvoir passer du temps avec eux et de voir si un feeling se développe avec l’un ou l’autre.

Sauvés de la rue

Pour adopter, il faut compter 140 €. Les félins sont stérilisés, vaccinés, pucés et en bonne santé. Ils sont tous issus de la rue et certains reviennent de loin. À l’image de Kayapo, un chat qui était tombé dans une cuve de graisse à frites. Après être ainsi passé à deux doigts de la mort, il a été recueilli et sa transformation est saisissante. Il a récupéré un poil doux et soyeux, il est curieux et très sociable. Peinard dans son arbre à chats, il adore se faire caresser. "Il va bientôt être adopté par une famille. Quand un chat part, un autre revient, poursuit Pauline Valk. Pour Poils et Moustaches, notre bar à chats est une belle vitrine. Nous sommes leur plus grande famille d’accueil."

La gérante a repris l’établissement en avril 2020 mais, étant devenue récemment maman, elle souhaite le remettre même si ça lui fait un peu mal au cœur. "C’est un job où il faut travailler les week-ends, ce n’est pas évident avec un enfant en bas âge. C’est un choix de vie", dit-elle. Le bar à chats existe depuis 2018. À ce moment-là, il était co-géré par trois institutrices mais la recherche de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée ainsi que leurs envies respectives les ont également contraintes de passer le flambeau. On l’aura compris, pour reprendre Miss Miaouw, mieux vaut être assez disponible, courageux, créatif et, bien sûr, aimer les chats ! "Il faut être patient car on a des chats peureux, qu’il faut apprivoiser ou ne pas brusquer. Il faut aussi ne pas être rebutés à ramasser des pipis ou des cacas. C’est un job qui demande de changer les litières régulièrement et de nettoyer souvent ajoute Pauline Valk. Et puis, il faut innover pour fidéliser et/ou agrandir la clientèle." C’est ainsi que Pauline a notamment organisé des soirées jeux de société, des soirées spaghettis, Halloween, Saint-Nicolas… ainsi que des brunchs lors de diverses occasions.

Chez Miss Miaouw, un endroit cosy au centre-ville où déguster des pâtisseries en câlinant des chats! ©ÉdA

De 7 à 77 ans

Axée sur la cuisine sucrée actuellement, la carte de Miss Miaouw proposera également une petite restauration salée dès janvier 2023. Savoir cuisiner est un atout supplémentaire pour préparer les pâtisseries maison, même si la gérante collabore en partie avec des commerces locaux.

Le bar à chats est ouvert du mercredi au dimanche inclus et accueille des clients de tous âges et de tous horizons. "Il y a des habitués, des personnes qui viennent pour combler leur solitude ou parce qu’elles ne peuvent pas avoir d’animaux de compagnie chez elles et également des touristes, surtout le week-end. J’ai déjà eu des Français, des Allemands, des Russes…, indique Pauline Valk. Le prochain propriétaire pourra adapter les horaires s’il le souhaite mais ce serait dommage de fermer le samedi ou le dimanche car ce sont les plus gros jours, j’ai déjà fait des chiffres incroyables ces jours-là."

Pauline essaie de remettre son établissement depuis octobre mais il ne trouve pas preneur. "Je précise que l’entreprise est saine financièrement. Il faut faire offre à partir de 40 000 €. Mais la crise énergétique en a freiné plus d’un, considère-t-elle. De plus, les banques ne prêtent plus pour des projets horeca."

Pauline restera jusqu’à ce qu’elle trouve la perle rare pour faire perdurer Miss Miaouw. "Ce serait trop triste de devoir fermer", estime-t-elle. Avis donc aux amateurs de ces petites boules de poils trop mignonnes.

Infos: page Facebook Chez Miss Miaouw.