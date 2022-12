Rétro 2022 en province de Namur: avril

. ©ÉdA Manuel Dolhet

La photo ci-contre ne date pas du printemps. Elle a été prise à la veille de Noël. On y voit la vitrine de l’ex-Furet du Nord désespérément éteinte. Huit mois après la faillite de la librairie, l’emplacement cherche toujours un nouveau propriétaire. Il est l’un des symboles d’un centre-ville dont le commerce souffre, et dont les habitants cultivent un paradoxe hélas pas réservé à Namur: celui de regretter les fermetures des magasins, agents de l’animation de la cité et du contrôle social, tout en se tournant de plus en plus vers les achats en ligne dès qu’il est possible d’économiser quelques euros.

Le Furet du Nord, anciennement Libris Agora puis Chapitre.be, était bien connu des citadins depuis des décennies. Au matin du mercredi 27 avril, la boutique de la rue Cuvelier n’a pas ouvert ses portes. "Continuez à fréquenter les librairies", ont affiché en message d’adieu, comme une prière, les 11 employés laissés sur le carreau après quatre ans d’aventure nordiste.

La semaine précédente, le PDG du groupe lillois avait annoncé sa décision de se séparer de sa filiale belge et des deux points de vente de celle-ci, à Namur et Louvain-la-Neuve. "L’affaire n’était pas rentable depuis un petit temps déjà", nous avait alors expliqué une employée résignée de la rue Cuvelier. Un curateur a bien contacté des repreneurs potentiels, mais en vain. Les membres du personnel ont été mis au chômage sans indemnité, puisqu’il s’agissait d’une faillite.

Amazon et l’e-commerce, sans même évoquer la crise sanitaire, ne furent certes pas le seul clou du cercueil de la librairie: "Le Furet est arrivé conquérant sur les terres belges, analysait le 28 avril la désormais ex-directrice Anne Dispaux. Il a pensé que le modèle français dupliqué chez nous aurait le même succès, mais ça n’a pas été le cas. Il y a des spécificités locales dont on n’a pas tenu compte. Nous nous sommes retrouvés notamment avec des stocks inutiles. Des bougies, des lapins de Pâques…". Une diversification qui n’a pas séduit la clientèle namuroise.

Le chiffre: 1800

Quelque 1800 kilomètres constituent l’impressionnant réseau cycliste Points-noeuds en province de Namur. Le circuit a été inauguré à Beauraing le 25 avril.

La phrase

«Je réponds aux valeurs d’Écolo qui prône le renouvellement régulier des élus». L’échevine namuroise Patricia Grandchamps a annoncé le 22 avril son départ du collège communal. Elle sera remplacée par Christine Halut.

L'image (1)

Le 21 avril, plus de 3000 coureurs se sont lancés à l’assaut du marathon de Namur. Cette quatrième édition était marquée par un changement de parcours : le nouveau tracé a fait la part belle aux berges de la Meuse en amont du confluent. de Profondeville à La Plante. L’épreuve a été remportée par Maël Gentgen chez les Messieurs, et Vanessa Van Bossche chez les Dames.

L'image (2)

Le 21 avril, les migrants accueillis par le collectif S13 à Spy ont reçu la visite de l’activiste français Cédric Herrou (au centre de la photo), dont le combat en faveur des sans-papiers a été particulièrement médiatisé après une condamnation à 4 mois de prison avec sursis pour « délit de solidarité ». Depuis 2017, le collectif vient en aide aux exilés qui tentent, le plus souvent, de rejoindre l’Angleterre. ©ÉdA – Florent Marot

En bref

Un éboueur héroïque

Le 7 avril, Éddy Gillard est devenu un héros. Cet habitant de Hamois, agent de la société de recyclage Remondis, a sauvé une vie lors d’une de ses tournées de ramassage de déchets, à Bertogne. Un homme était coincé sous une camionnette, au bord de la route. L’éboueur s’est immédiatement arrêté, s’est emparé du cric du véhicule et a soulevé celui-ci, sauvant l’infortuné d’une mort certaine. "Quand on peut aider, on aide", a confié le sauveur avec humilité.

Changement de bourgmestre à Floreffe

Le 19 avril, Philippe Vautard (RPF) a prêté serment en qualité de bourgmestre lors d’un conseil communal extraordinaire à Floreffe. Son groupe (jusqu’à présent dans l’opposition) et les élus de Défi (dans la majorité) ont déposé une motion de défiance constructive et collective à l’égard du collège. En clair, les représentants du parti amarante, l’échevin Olivier Trips en tête, ont changé d’alliés, remplaçant Écolo et le PS par le RPF.

Un nouveau service de stérilisation au CHR-Sambre

Le CHR site Sambre a inauguré le 19 avril un service de stérilisation flambant neuf et à la pointe de la technologie. Dans ce sas d’entrée, les 1600 instruments médicaux de l’établissement auvelaisien sont lavés dans le but d’assurer 24h/24 la sécurité des patients. Ce projet, d’un budget d’1,5 million €, inaugure huit grands chantiers dont la plupart se concrétiseront en 2023 : soins palliatifs, crèche, réseau de chaleur…

L’abbaye de Brogne est à vendre

Le 28 avril, les autorités locales de Mettet ont pris la décision de se séparer de l’abbaye de Brogne. La Commune est propriétaire du bâtiment, mais n’a pas les moyens d’y investir suffisamment afin de le transformer en moteur touristique. La mise à prix du bien est fixée à 850 000€. La vie associative qui gravite autour du lieu sera associée au processus de cession et «l’abbaye ne sera pas dénaturée», a promis le bourgmestre Yves Delforge (Les Engagés). Au conseil, tous les groupes ont approuvé le point, sauf le PS. Huit mois plus tard, la vente n’est toujours pas conclue.

La maison de repos de Florennes déménage

La maison de repos de Florennes prépare son déménagement vers une toute nouvelle construction; elle y gagne 30 lits de plus pour accueillir au total 93 personnes. Une extension de 27 lits est déjà en projet.

Une marche folklorique à Chaumont

Ce n’est pas tous les jours que se crée une nouvelle marche. Depuis le 24 avril, Chaumont (Florennes) peut se targuer d’entrer dans la tradition des marches de l’Entre-Sambre-et-Meuse. Pour sa première édition, la Sainte-Marie a rassemblé pas moins de 300 marcheurs et musiciens dans le petit village de Chaumont, pour le plus grand bonheur des amoureux du folklore.