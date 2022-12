Yvoir: bilan et perspectives pour un jeune comité

Il a ensuite fait rapport des activités de l’année écoulée. Il s’est réjoui du retour du drapeau belge aux cimetières pour les différentes commémorations.

La première activité depuis la relance du comité en octobre 2021 a été le 11 novembre à Godinne en présence des enfants des écoles communale et du petit collège de Godinne.

Cette activité a été animée par Sylvie Buchet, Frédéric Maghiels et Maxime Peeters, avec l’allumage de la flamme du souvenir par les enfants, un exposé sur l’armistice et une explication sur la fleur du coquelicot, piquée par les enfants sur le monument pendant la Brabançonne.

Le 12 mars dernier, le comité provincial a choisi la jeune section d’Yvoir pour son assemblée générale.

Deux mois plus tard, la section était présente pour la commémoration Lieutenant De Wispelaere sur Anhée et à Yvoir et au monument des Chasseurs ardennais, sans oublier la fête nationale du 21 juillet et la commémoration des massacres d’août 1944, à Spontin.

Nouvelle commémoration de l’armistice cette année, à nouveau à Godinne avec un historique sur la vie du Roi Albert Ier et la fête du Roi.

Dans les projets pour l’année à venir, le président a annoncé l’intention d’organiser, avec les Chasseurs ardennais une commémoration pour rendre hommage au Colonel Tachet des Combes et une conférence d’un ancien officier de l’armée belge qui a commandé 250 soldats belges en Afghanistan.