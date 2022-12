Namur en lumière: le mouvement au coeur d'une lumineuse balade ludique

L’initiative remonte à 2020, en pleine crise Covid. "Alors que les habituelles festivités hivernales avaient dû être supprimées, la Ville de Namur avait imaginé une promenade offrant aux citoyens un moment agréable, au grand air. Ça a beaucoup plu", explique Mélanie De Groote, du collectif d’artistes Le Clic.

Une trentaine d’artistes de Namur et sa région sont impliqués, aussi bien plasticiens que scénographes, comédiens, scénaristes, ingénieurs du son, etc.

"Notre idée, c’est que cet événement soit familial, convivial, qu’il permette de se retrouver dans l’esprit de Noël, à l’extérieur. Particulièrement cette année, le parcours est ludique. La thématique est le mouvement, la ville en mouvement", explicite Mélanie De Groote. Un des objectifs étant de mettre en valeur le patrimoine, le collectif a choisi en priorité les lieux récemment rénovés – ce qui traduit de cette façon aussi la ville en mouvement – comme écrins à leurs installations artistiques, sans oublier des lieux plus connus du vieux Namur.

Créativité et technologie

Impossible de manquer l’amoncellement de citernes en plastique lumineuses installées à la Confluence. Particularité: l’éclairage interne varie au gré des tapotements du public sur une citerne "de commande". À proximité, c’est le pont de France qui attire les regards… et les tympans. Un superbe éclairage changeant, jouant sur les reflets de l’eau, se marie avec une musique lounge, électro et émouvante et enveloppante.

Il faut franchir la Sambre pour faire les autres découvertes. Place Maurice Servais, petits et grands sont invités à s’asseoir sur trois balançoires aux cordes de différentes longueurs. La fréquence du balancement influe sur les couleurs du portique, mais produit une musique pour chaque balançoire… en harmonie avec les notes des autres (lire ci-contre) !

Génie de la technologie encore, en toute discrétion, à la place du Marché aux herbes. Non seulement on peut contempler une bulle à neige géante placée sur la pompe à eau, mais on peut aussi écouter l’histoire du lieu narrée par Fanny Gillard, de Classic 21. Mais là, le son ne se transmet pas par l’air mais par ostéophonie via un losonnante, une borne audio qui transmet les sons par conduction osseuse… Étonnant.

Dans un coin de la rue Saint-Joseph, un incongru cube lumineux semble en suspension dans un arbre. Surprenante présence, surréaliste. Place Saint-Aubain, une simple – en apparence – guirlande lumineuse scintille à quelques mètres du sol. Il ne faut guère de temps pour y percevoir "l’homme qui marche", fait de points lumineux judicieusement programmés pour reconstituer le déplacement pédestre, "illuminant le déséquilibre permanent qui nous permet d’avancer"… Au Grand Manège encore, les mouvements chorégraphiques d’un danseur sont comme imprimés sur un papier qui défile, figeant le mouvement et le temps…

"Namur en lumière" est visible de 17h à minuit, chaque jour jusqu’au 8 janvier. Une nouvelle manifestation sera de retour en 2023 et 2024, Le Clic ayant remporté le marché pour trois années.

Conçues par Gaëtan Libertiaux et Gaël Bertrand, "Balançoires" figurent parmi les œuvres qui attirent le plus. "Dès qu’on a commencé à les monter, on nous demandait quand ce serait prêt", témoigne Gaëtan. C’est que l’attraction connaît un succès inusable. "On voulait quelque chose de grand public, qui plaise aux enfants et aux adultes."

Pas de simples balançoires: de hauteurs différentes, de même que la longueur des cordes, trois balançoires s’animent à un rythme qui influe sur la musique qu’elles génèrent… "On crée la musique ensemble, en un aménagement harmonieux. Une musique douce, apaisante, un bercement." Les portiques, lumineux, changent aussi de couleurs, au gré du rythme imprimé. Le secret, ce sont des capteurs placés sur les cordes des balançoires qui permettent d’analyser le rythme des mouvements. Un module électronique analyse les données et les transpose en musique, explique Gaëtan.

Les deux associés ont créé un studio artistique, Superbe, en 2011. L’un, Gaël Bertrand, est ingénieur de formation, Gaëtan Libertiaux est psychologue, et tous deux sont musiciens. Leurs personnalités et leurs compétences réunies, ils les ont fait converger vers la création, de dispositifs interactifs. "Notre premier projet était une machine à beat box", se souvient Gaëtan. Depuis lors, le duo a mis ses compétences pour des musées, divers événements, mais aussi pour des réalisations propres. "Un de nos projets phare, c’est une installation chorale interactive qui offre la possibilité d’être à la fois chef d’orchestre (avec un capteur sur la baguette et chorale entière)."