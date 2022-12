La Bruyère: un conseil communal vite fait bien fait

Parmi ceux-ci, on notera deux points concernant la réalisation de chantiers conséquents dans les villages de Saint-Denis et d’Emines. En ce qui concerne Saint-Denis, la Commune envisage l’aménagement de la place contiguë à l’église, par la création de places de stationnement et d’espaces de convivialité agrémentés de plantations et de mobilier urbain, et, d’autre part, la réalisation, dans la rue du Stordoir, d’une zone partagée entre les différents usagers. Coût estimé des travaux, hors frais d’études et hors TVA, 626 400 euros. Sur ce point, le conseil avait à se prononcer sur le fait de confier ou non à l’INASEP le contrat d’étude, la direction du chantier, l’assistance administrative et la coordination santé et sécurité. Étant donné la situation financière de la commune, l’opposition MR, par la voix de son chef de groupe Laurent Botilde, a estimé que ce type de travaux n’était pas prioritaire actuellement, même si, comme il le reconnaît, la place demande un aménagement.

Pour ce qui est de Rhisnes, c’est la rénovation complète de la rue du même nom qui est envisagée, pour un montant, hors frais d’études et hors TVA, de 370 000 euros. L’intercommunale devant se consacrer, dans ce cas, à l’étude de l’avant-projet simplifié dans un premier temps. Sur ce point, l’opposition a rejoint la majorité, estimant que ces travaux étaient nécessaires tant en termes de mobilité que de sécurité.

Quid des invitations lors d’une visite ministérielle ?

Émanant du conseiller communal Jean-François Marlière (MR), la première question d’actualité avait trait aux invitations lancées lorsqu’un ministre vient dans la commune, comme ce fut le cas, le 14 décembre dernier, avec la visite de Christophe Collignon, le ministre wallon des pouvoirs locaux. Et le conseiller de se demander s’il n’était pas possible, lorsque ces visites ont lieu, d’inviter des membres de l’opposition ou, à tout le moins, le chef de file. Embrayant sur la question, Laurent Botilde a proposé d’inviter, plus largement, le conseil communal. Prenant acte, le bourgmestre Yves Depas (PS) a déclaré qu’il n’avait aucun problème à associer l’opposition à ces visites, pour autant que cela se fasse dans un esprit constructif. Posée par le chef de groupe MR, la deuxième question concernait l’éventuelle vente de l’ancien bâtiment de l’administration communale. Bâtiment qui abrite, d’une part, le poste de garde médicale des généralistes de la Haute-Hesbaye namuroise et, d’autre part, le poste de police. En cas de vente, s’est demandé Laurent Botilde, où seraient transférés ces deux postes. Se voulant rassurant, le bourgmestre Depas a expliqué qu’une réflexion était engagée à ce sujet et que diverses solutions étaient possibles comme, par exemple, une vente partielle du bâtiment, qui permettrait de garder les postes sur place, ou un déménagement de ceux-ci dans le parc communal.