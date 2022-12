Éghezée: un homme décède dans un incendie après avoir célébré Noël

Un incendie s’est déclaré en cours de soirée, ce dimanche 25 décembre, au 416 de la chaussée de Louvain, juste à côté de la boulangerie Gérard. Les flammes ont été fatales à l’un des occupants des lieux, Marc Grenson, 51 ans, mieux connu dans le quartier sous le nom de "Tintin". Le quinquagénaire vivait à l’arrière de la maison de ses parents. C’est là que l’incendie a débuté, peu de temps après les célébrations familiales de circonstances. "Ce côté-là de la maison, c’est le domaine de mon fils, confie le papa de la victime. Il nous a laissé mon épouse et moi en disant: “Je vais me coucher”. On s’est mis devant la télé et puis on a vu les flammes." À ce stade, il est impossible de déterminer les causes du sinistre. Du côté de la famille, les inconnues sont lourdes à supporter. "Je veux comprendre ce qui s’est passé. Tout était en ordre avec l’installation électrique. Mon fils ne fumait pas. Il n’avait pas de chauffage d’appoint."