Beauraing: la boulangerie Tranche de mie ferme ses portes

Cette fermeture était prévue depuis plusieurs semaines. Les coûts de l’énergie et des matières premières ont été des charges trop difficiles à supporter. Même si ici on travaille avec du bois pour alimenter une partie des fours, la survie n’était plus garantie. Terminer avec une centaine d’euros à la fin d’une journée n’était plus possible. Grégory Minet a dû se résoudre à la solution la plus radicale: mettre un terme à son rêve de toujours, à savoir produire du pain avec le cœur.

À 52 ans, l’homme va donner une nouvelle orientation à sa carrière. Au grand dam du boulanger, ce ne sera plus dans la farine et beurre.

La crise de l’énergie n’est pas le seul élément qui a poussé le couple à mettre la clé sous le paillasson. Ici, on pointe également du doigt des décisions gouvernementales qui n’ont pas aidé. Il y a aussi la concurrence avec les grandes surfaces. Là, on trouve de tout, tout le temps.

Le dernier jour d’activité a été vécu de manière particulière par la clientèle. Certains n’ont pas hésité à venir avec un cadeau pour remercier le couple pour le travail accompli.