Une noce de diamant et trois noces d’or

Pol Piot est né, le 18 juin 1942 et son épouse, Camille Goffin, le 3 mars 1938. Ils se sont mariés, il y a 60 ans. Ils habitent à Sommière et ils ont eu une fille qui leur a donné une petite-fille. Pol a été menuisier chez CFE, une firme bien connue de Bruxelles. Quant à son épouse, elle a été infirmière pour la mutuelle chrétienne et elle a terminé sa carrière professionnelle à la clinique dinantaise appelée autrefois Saint-Vincent.

Omer Pirson est né, le 31 janvier 1950 et son épouse, Marie-Antoinette Masset, le 12 février 1950. Ils se sont mariés à Hanzinelle, il y a cinquante ans. Ils habitent Fter. Ils ont eu trois enfants et ils comptent aujourd’hui huit petits-enfants. Omer est chimiste et il a travaillé chez Petrofina puis chez Total, à Feluy. Son épouse a été institutrice, à Morialmé.

Le couple formé par Dirk Pieters et Yonade Timmerman est d’origine gantoise. Ils sont nés à Gand respectivement le 10 janvier 1954 et le 18 février 1951. Depuis 2011 ils habitent Miavoye. Ils ont eu deux enfants qui leur ont donné trois petits-enfants. Dirk a été mécanicien et son épouse a travaillé dans le secteur textile puis dans une école de Gand.

Michel Lejeune est né le 18 octobre 1948 à Weillen et son épouse est née aussi là, le 21 décembre 1947. Ils se sont mariés, à Weillen, il y a cinquante ans, le 1er juillet 1972. Michel a été directeur financier aux cliniques universitaires de Mont-Godinne et son épouse y a été infirmière pendant 38 ans. Ils ont eu un fils et aujourd’hui deux petites-filles complètent le tableau.