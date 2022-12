Un projet de lotir qui n’est pas bien vu

La densité des habitations oscille entre 28 et 33 logements/ha, au nord du site, et monterait jusqu’à 40 au sud.

Le gabarit des futures constructions varie entre 1 à 3 étages. Le projet compte des maisons unifamiliales ou jumelées ainsi que des appartements. Les immeubles à appartements seront équipés d’un parking en sous-sol. Il est aussi prévu des poches de stationnement pour les visiteurs. Le quartier comptera également des commerces et une crèche.

Une opposition existe et s’est fait entendre lors de la réunion d’information publique qui s’est tenue mardi. Elle est aussi vive qu’il y a 12 ans. Le promoteur s’en est rendu compte lors de la présentation du projet devant un public assez nombreux, constitué de riverains des rues du Tersoit, de Biron et des Briqueteries. Le projet a pourtant évolué avec le temps notamment au niveau de la mobilité et des eaux pluviales et de ruissellement.

Un bassin d’orage et un rond-point

Le problème du ruissellement aurait été résolu par la société Geolys qui a procédé à une série de tests et qui a conclu que le terrain est bien perméable. Ce n’est pas l’avis des voisins qui voient régulièrement des nappes d’eau sur le terrain.

Certains ont des craintes vis-à-vis des risques d’inondations, surtout pour deux fermes situées dans le périmètre direct du futur lotissement. Un bassin d’orage sera prévu au nord du terrain.

Côté mobilité, il ne faut pas, selon le public, envisager d’accéder ou de sortir du terrain par la rue des Briqueteries, jugée trop étroite. Le promoteur a imaginé un rond-point, à la sortie de la bretelle de la route Charlemagne. Un vœu qui doit passer par le SPW pour se réaliser. Le bruit venant de cette grand-route serait aussi à examiner et, peut-être à solutionner.

Les opposants ont 15 jours pour communiquer leurs griefs au département Urbanisme de la ville et au promoteur. Notons qu’à ce stade, il ne s’agit encore qu’un avant-projet.

Le précédent projet

Il y a dix ans, la Commission Consultative de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité (CCATM) avait souhaité une zone plus verte que celle qui est présentée aujourd’hui.

En octobre 2010, la majorité de l’époque avait présenté les ZACC (zone d’aménagement communal concerté) à urbaniser. Le Tersoit en faisait partie. À l’époque c’est l’entreprise Prologe de Wanze, déjà très active sur le sol cinacien, qui souhaitait construire entre 450 et 500 logements, soit une densité de 28 à 33 logements par ha.