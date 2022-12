Quatorze millions d’euros de projets au budget

Parmi les recettes, certaines croissent aussi: le fonds des communes de plus 12% (18 415 800 au lieu de 16 317 692 €) ou 120 000 € de récupération de précompte professionnel trop payé,

Il a fallu recourir aux provisions pour un total de 745 363 € pour compenser les dépenses ordinaires et parvenir à l’équilibre à l’exercice propre.

Le budget extraordinaire

Le budget extraordinaire prévoit des dépenses pour plus de 14 millions d’euros. On y retrouve des dépenses d’investissements ambitieux, pour plus de 13 millions € destinés entre autres à l’entretien du bâtiment de la poste à Jemelle, la maintenance et les équipements de bâtiments communaux suite aux inondations, l’entretien des voiries, trottoirs et fossés, la réfection de voiries, le placement de toilettes publiques, la rénovation énergétique de l’école du centre. On note aussi 210 000 € pour l’installation d’un complexe footballistique de l’Union rochefortoise, la ventilation et la climatisation au centre culturel etc. À côté de ces dépenses, il y a, heureusement, des recettes consistant pour un peu plus de 5 millions de subsides. Ils concernent notamment les travaux dans les bâtiments communaux suite aux inondations, la gestion des risques d’inondations, les voiries, des travaux dans les écoles, la modernisation du square de l’Amicale, et via le PCDR, d’autres subsides pour les bâtiments dont la création d’un atelier rural et trois logements Tremplin à Laloux, etc.

Ce budget a été approuvé par les conseillers présents de la majorité et la minorité s’est abstenue.

e premier à prendre la parole est Jean-Marie Henin, pour le groupe UCPR: il lui semble bizarre de créer des logements à Laloux. Il est appuyé par son colistier Thierry Lavis. Pourquoi pas à Rochefort, où tous les services sont sous la main ? Qu’est-ce que des jeunes vont aller faire là ? Le bourgmestre Julien Defaux rappelle en réponse que des logements tremplin sont mis à la disposition de jeunes ménages par une commune moyennant un loyer modéré. L’idée est de permettre aux jeunes de faire ainsi des économies et, endéans quelques années, de s’installer définitivement dans la commune en acquérant ou en construisant un logement.