Philippe Carrozza livre de nouveaux secrets sur les rebouteux - Christiane Bastin, une rebouteuse Rochefortoise

Originaire de Rochefort et journaliste à L’Avenir Luxembourg, il a lui-même fait appel à l’un d’eux pour soigner une brûlure. Étonné après son coup de fil de ne plus avoir mal, il en a parlé autour de lui. Il s’est aperçu que beaucoup de personnes ayant bénéficié de l’aide de ces "soulageurs" ne l’exprimaient pas. De même, ces guérisseurs ne faisaient pas de publicité et donnaient même l’impression de se cacher comme si cela était considéré comme un sujet tabou.

"En tant que journaliste, je me suis dit qu’il s’agissait d’un bon sujet d’enquête vu que c’est un fait, les rebouteux existent bel et bien. C’est une démarche purement journalistique: je ne fais ni un réquisitoire ni un plaidoyer. Juste du factuel."

Son dernier ouvrage de 500 pages contient une vingtaine d’interviews de rebouteux exprimant leurs bienfaits et l’aide qu’ils ont pu apporter à certaines personnes souffrantes.

Les passeurs d’âmes

Dans ce nouveau tome, le Rochefortois s’intéresse également à un autre monde: les passeurs d’âmes qualifiés de "phares dans la nuit". Certains ont le pouvoir de débarrasser un lieu, une maison ou encore un immeuble d’entités "malfaisantes" qui perturbent la vie des habitants dans ces endroits.

Le but d’écrire sur ce sujet est, pour le journaliste, un moyen d’aider et d’informer les lecteurs que les rebouteux existent mais surtout peuvent aider n’importe quelle personne qui le souhaite. "Les demandes des gens et des lecteurs étaient claires. Ils me disaient que mes livres les avaient aidés à plusieurs reprises, parce qu’ils contiennent les coordonnées des rebouteux qu’ils ont pu appeler pour des tas de choses et les résultats sont excellents." développe-t-il.

Cette trilogie est également une façon de permettre aux personnes qui se font aider de pouvoir en parler de manière légère. "Je me suis rendu compte qu’au fur et à mesure de la publication de mes trois livres, il y avait une sorte de “ démythification ” du phénomène des rebouteux. Les langues se délient et on en parle de façon plus libre. Même des médecins disent tout le bien qu’ils en pensent parce qu’ils y voient un bénéfice" conclut-il.

L’ouvrage est vendu au prix de 27 € dans les librairies de la province. Le deuxième tome Rebouteux et médecines alternatives soulagent-ils nos pharmacies ? est toujours disponible.

Parmi les guérisseurs qui témoignent dans l’ouvrage de Philippe Carrozza figure Christiane Bastin.

Son don, elle le tient de sa maman qui était barreuse de feu. Elle possède la prière qui soulage les brûlures. Ce n’est pas tout ! Ayant reçu un livret contenant des prières pour toutes sortes de maux, elle peut également soulager des personnes dépressives, ou en burn-out. Elle est capable d’atténuer les problèmes d’herpès, les douleurs liées à des opérations chirurgicales, le zona, les maux de dents et de dos ou encore diverses douleurs aux jambes. Elle pense que ses prières peuvent aussi aider quelqu’un à réussir un examen.

Elle a uniquement besoin du prénom de son interlocuteur et de l’endroit précis où se situe la douleur pour pouvoir agir.

Ses services sont gratuits et se font généralement par téléphone.