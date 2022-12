Pascal Jacquiez, nouveau président de Dinaphi

Ce vendredi, le collège de la zone de secours Dinaphi a choisi son président. Il s’agit de Pascal Jacquiez, dit Cali, le bourgmestre de Doische. Il remplacera le député-bourgmestre d’Onhaye, Christophe Bastin qui a démissionné pour d’autres fonctions au Parlement wallon. Un MR succédera donc à un Engagé. Le nouveau président est âgé de 56 ans et est agent provincial. Lors des conseils de zone, il est toujours attentif et il ne se gêne pas pour donner des avis très personnels. C’est le troisième président de Dinaphi après François Bellot et Nathalie Demanet-