Les ouvriers communaux se sont affairés pour assurer la mise en œuvre des Féeries du Parc et du Centre. À des moments différents, ils furent 35 à se relayer du montage au démontage. "C’est un projet collaboratif. Comme on s’y est pris assez tôt, avant les premières neiges, toutes les autres missions ont pu être assurées en parallèle. Nos écoles ont continué d’être entretenues et nos avaloirs débouchés", tient à souligner le bourgmestre Frédéric Deville.

Les chalets ont été montés durant le mois d’octobre par une dizaine d’ouvriers. Trois jours avant l’ouverture, ils étaient une vingtaine à s’activer pour les derniers préparatifs. Durant les dix jours de Féeries enfin, des équipes de deux se sont relayées. "Les plombs sautent, une porte ne se ferme plus, c’est sur eux qu’on pouvait compter. Ils ramassaient les poubelles aussi. Le fait d’utiliser des gobelets réutilisables, ça a permis de garder le site propre et donc de diminuer leur charge de travail."

620 bénévoles

Parmi les 270 exposants présents au Parc Saint-Roch, 20% des chalets étaient dédiés à l’Horeca. Ceux-ci étant principalement tenus par des clubs sportifs ou des comités de villages, la Ville estime à 500 le nombre de personnes ayant participé à la bonne gestion de ces chalets. Les retombées financières estimées pour les associations s’élèvent à 700 000 € selon le bourgmestre.

Pour ce qui est des bénévoles expressément mobilisés par l’organisation (121), une quarantaine s’est chargée de distribuer des plans du lieu et de vendre des bonnets de Noël aux entrées. Pour veiller à la circulation, une trentaine de Scouts cinaciens ont veillé au grain, ainsi que 26 étudiants de la Providence section "Agent de sécurité". "C’est la première fois qu’on collaborait avec eux et c’était vraiment top puisque ce sont leurs études. Ce qu’on veut maintenant, c’est perfectionner l’événement, pas forcément l’agrandir. On avait la bonne formule et on la reproduira encore l’année prochaine", affirme Frédéric Deville.

30 exposants étrangers

Majoritairement Français, les exposants étrangers se comptaient au nombre de 30 environ. "Quand je pars en vacances dans le sud de la France, je récupère les cartes de visite sur les marchés. Cette année, certains ont dormi chez des habitants de Ciney", dit l’organisateur.

Il y avait aussi un Brésilien et un Argentin. Un beau coup du hasard, alors que l’Argentine fut sacrée championne à la Coupe du Monde au Qatar dimanche soir. À l’avenir, l’organisation souhaiterait diversifier encore plus ses échoppes et pourquoi pas accueillir des exposants d’autres coins d’Europe.

13 500 places de parking utilisées

Nouveauté cette année, un parking de 4 000 places a été ouvert afin d’éviter le stationnement sauvage et pour désengorger le centre-ville. Pour 5 €, les visiteurs pouvaient parquer leur voiture en toute sérénité et ensuite être emmenés en navette vers les Féeries. Au total, 8 100 voitures se sont garées à Ciney Expo, 5 400 au parking de l’Institut Saint-Joseph. "On est agréablement surpris parce que le système va s’autofinancer. Les navettes, les panneaux signalétiques et la gestion des jeunes tout compris, cela ne nous coûte rien au final", note le bourgmestre.

15 km de guirlandes

Depuis la première édition des Féeries en 2017, la Ville n’a cessé d’investir dans des installations lumineuses. Cela représente aujourd’hui 15 km de guirlandes, 5 km de câbles et 20 structures lumineuses. Cette année, un investissement de 20 000 € a été effectué en vue notamment d’éclairer la drève de l’église des Capucins, ajoutée au parcours du marché. "Notre force, c’est qu’on investit depuis le début. C’est ça qui nous a permis de grandir", ajoute Frédéric Deville.

72 interventions des secours

Un poste de secours (ASBL Ambulance Mobilité Rescue basée à Achêne) a pour la première fois été installé sur le parking du parc Saint-Roch. Chutes, malaises, coupures ou brûlures, 72 interventions ont été comptabilisées sur la durée de l’événement. Cinq évacuations vers l’hôpital ont été nécessaires pour cause de problèmes cardiaques notamment. Aucun transfert dû à l’alcool n’est à renseigner.