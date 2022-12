À l’ordinaire, le budget se clôture, à l’exercice propre, par un boni de 64 663 € et avec les exercices antérieurs à la somme positive de 164 460 €. Très honnête, l’échevin des finances, Antoine Mariage, a remercié le fédéral pour des augmentations assez importantes, par exemple, au niveau des IPP, soit 2 177 683 € contre 1 650 502 €, l’an dernier, 2 318 782, pour le fonds des communes. Néanmoins, il a fallu tenir compte aussi des dépenses de transfert, Dinaphi et police, en faible augmentation, et la dotation au CPASqui passe de 607 364 à 749 409 €. Détail important: le revenu net par habitant, se situe à 1 520, 18 € et les dépenses à 1508,06 €. Tout cela dans un contexte difficile et incertain.

À l’extraordinaire

Des investissements sont prévus pour environ 8 230 000 €. Ils sont couverts par des emprunts de 5 841 000 €, des subsides pour un peu plus d’un million et 1 202 000 € en provenance du Fonds de réserve extraordinaire. L’aménagement du Cœur de village va coûter environ 940 000 € mais la Région a promis 500 000 €, les enduisages sont portés à 263 000 €, les trottoirs dans la traversée d’Havelange à 350 000 et l’aménagement de la rue Davin à 565 000 €. Pour la cour de l’école de Maffe, cela coûtera 150 000 €, la réalisation d’un cheminement sécurisé entre Havelange et Méan, 1,5 million€, mais il semble bien que dans ce cas, le budget utilisé sera moindre. La création de terrains de tennis, l’extension du skate-park, l’aménagement d’un terrain de foot enherbé, à Miécret sont aussi au programme.

L’aménagement d’une crèche n’a pas été retenu dans le cadre du Plan cigogne, toutefois, la commune poursuivra ce projet afin de garantir le maintien de places d’accueil à Havelange.

« Mon ordre de priorité serait différent »

Dans un long message qu’il nous fait parvenir, le conseiller de la minorité, François Meunier donne son avis sur la discussion du budget, nous retiendrons la raison de son abstention sur le budget communal ordinaire et extraordinaire. "Quand vous argumentez, il vous est répondu qu’ils (le collège) mettent en application tel taux ou tel document, qu’il sera encore temps d’effectuer les changements, lors d’une modification budgétaire. J’ai parfois le sentiment de prêcher dans le désert. Concernant l’extraordinaire, mon ordre de priorité serait différent et j’axerais les investissements sur des projets accompagnant les citoyens dans leur vie quotidienne."

La bourgmestre s’explique

Nathalie Demanet est en congé de maladie depuis quelques semaines et c’est l’échevin, Marc Libert qui présidait la séance du conseil communal, pour la seconde fois. Elle a envoyé un message pour expliquer son absence. Il a été lu par l’échevin. Pour barrer les rumeurs malveillantes, elle y dit que son moral est au top et qu’elle attend que le physique suive. Tout cela pour démentir souffrir d’un burn-out ou d’une dépression tel qu’on le lit sur les réseaux sociaux. "J’ai d’autant plus de confiance en l’avenir que je sais à quel point l’équipe qui assume tout le travail est méritante et travailleuse. Je salue tout le travail abattu en cette période stratégique de fin d’année tant par les membres du personnel que ceux de notre majorité politique", écrit-elle .