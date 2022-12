Vezin: le poêle à pellets donne des sueurs froides

Vers 14h, un feu de bâtiment a été signalé rue de Sclaigneaux. Un important charroi a été déclenché et composé des pompiers de la zone de secours NAGE des postes d’Andenne et de Namur. Deux autopompes, deux citernes, une auto échelle d’Andenne et une ambulance du poste d’Andenne ce sont rendues sur place sous les ordres du capitaine Gilson.