Namur: un piano Maene comme cadeau de Noël au Grand Manège

"D’habitude, lorsque l’on doit choisir un piano, on se rend avec un ou deux spécialistes qui font leur choix, de manière discrète, commente Jean-Marie Marchal, directeur du CAV&MA. Ici, c’est tout le contraire. C’est le public qui prendra la décision. Ce sera, au final, son piano." Une "première" (que l’on doit à Patricia Wilenski, directrice-adjointe), basée sur le concept d’essais. C’est aux pianistes Erik Le Sage et Frank Braley qu’est revenu le plaisir de jouer, en alternance, des deux instruments.

D’abord en douceur. Ensuite tout en force. "C’est un peu comme une voiture, commente Frank Braley. On regarde d’abord les différentes options. Ensuite, on monte dans les tours, pour voir ce qu’elle a sous le pied". Et même si les deux pianos conçus dans les ateliers de Ruiselede, avec une précision quasi chirurgicale, sont – dans l’absolu – de la même famille, l’un d’eux fait immanquablement battre davantage le cœur de celui qui l’écoute.

Et c’est ce qui s’est passé lors du vote, effectué au terme des différents tests effectués par les deux virtuoses. Le compteur électronique, alimenté par un vote via smartphone, s’est emballé côté gauche de la scène. Un véritable plébiscite, conforté par l’avis personnel d’Erik Le Sage et Frank Braley. Il faut dire que ceux qui ont insufflé un supplément d’âme à ces instruments, ont déjà appris à les connaître durant trois jours, dans le cadre de l’enregistrement de trois CD pour une autre maison de prestige: Warner.

Un seul mécénat

En permettant au public de faire entendre sa voix, le Grand Manège a voulu remercier tous les donateurs. "Ceux qui, comme le précise Jean-Marie Marchal, permettent au Grand Manège d’acquérir (notamment) un orgue positif ou une épinette. C’est grâce à eux que l’opération arrive à maturité." Pour ce qui est la dernière pépite qui intègre désormais les lieux, c’est à Dominique de Spoebergh et son époux qu’on le doit.

Un mécénat de taille si l’on sait qu’un piano de concert s’acquiert, dit-on, pour un montant de quelque 160 000 € (sans TVA). Afin de lui permettre de vivre au mieux son installation, une pièce spéciale lui est dédiée. En attendant, ce piano "numéro 1" offre de nouvelles perspectives musicales au Namur Concert Hall et peut ainsi accueillir de grands pianistes connus à l’international.

Celui que l’on nomme le "Chris Maene straight strung" a déjà ses fans virtuoses comme Emanuel Ax, Pierre-Laurent Aimard et Daniel Barenboim qui est à l’origine de la conception de ce piano hors catégories.

"L'effet Borenboim" sur les cordes

Chris Maene: celui par qui les cordes parallèles sont revenues sur le devant de la scène. ©Maene

L’idée de se tourner vers la maison Maene, le CAV&MA la doit à Éric Le Sage, lors du festival international de Musique de Chambre de Salon-de-Provence. Un choix qui s’inscrit dans une certaine logique comme l’explique Henk Swinnen, chargé de relations chez Maene. Chris Maene (dont le nom s’inscrit en lettres d’or sur la nouvelle acquisition du Grand Manège) a fait ses armes dans l’atelier de ses parents. «À l’âge de 16 ans, il a conçu son 1erinstrument», commente Henk Swinnen. Il s’est aussi spécialisé dans les répliques d’instruments de l’époque de Chopin, Mozart, Liszt. Sa passion alimente d’ailleurs une collection de 300 instruments à clavier historiques. Néanmoins, «la grande révolution» s’est produite en 2013, lorsque Daniel Barenboim passe commande pour un piano «à cordes parallèles parfait». Une technique abandonnée fin XIXeavec le concept de piano à cordes croisées imaginé par Steinway. Le retour aux cordes parallèles permet une palette de couleurs sonores différentes, plus riche et, somme toute, plus proche des œuvres originales. Pour les spécialistes, «la table d’harmonie est composée, pour les aigus, de plus de surfaces résonnantes». Le rendu sonore s’apparente à une enceinte à trois registres. Avec l’arrivée de ce piano d’exception, le Grand Manège joue la carte du «circuit-court» en privilégiant un spécialiste belge depuis trois générations.

Pour ceux qui rêvent de jouer sur un instrument de cette qualité, la société annonce la présence d’un de ses pianos en gare de Namur, de juin à août.