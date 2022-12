215 000 fichiers pédopornographiques

Le tribunal correctionnel de Namur a accordé vendredi la suspension probatoire du prononcé de la condamnation à un prévenu condamné pour la détention et la diffusion de 215 000 fichiers photo et vidéo à caractère pédopornographique. Le matériel informatique utilisé pour commettre les faits est confisqué et une interdiction de participer des activités en compagnie de mineurs est prononcée.